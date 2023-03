Millones de peces aparecen muertos en el sureste de Australia durante ola de calor

CANBERRA, Australia (AP).— Millones de peces aparecieron muertos en el sureste de Australia en un fenómeno que las autoridades y los científicos atribuyeron a las inundaciones y el clima cálido.

La muerte de los peces coincidió con una ola de calor que estresó un sistema que ha registrado condiciones extremas debido a enormes inundaciones, señaló el Departamento de Industrias Primarias del estado de Nueva Gales del Sur.

Los residentes del poblado de Menindee se quejaron del terrible olor de los peces muertos.

Las muertes probablemente fueron causadas por los bajos niveles de oxígeno a medida que retroceden las crecidas, una situación que empeoró porque los peces necesitan más oxígeno debido al clima más cálido, según el Departamento de Industrias Primarias.

Locals say the dead fish in the Darling River at Menindee is easily at millions. This is the life source of communities. This is just insane. ⁦@9NewsSyd⁩ ⁦@2GB873⁩ pic.twitter.com/26u51YWQML

