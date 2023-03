Rafa Puente Jr. deja de ser el entrenador de los Pumas tras una crisis de resultados

Pumas perdió su tercer partido consecutivo hoy ante los tuzos y permanece con 11 puntos, en el escalón 16 entre los 18 equipos de la primera división; además, el equipo arrastra una sequía de títulos ligueros, ya que el último que ganó fue en 2011, hace 12 años.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se quedaron sin director técnico: Rafael Puente Jr. dejó de ser el entrenador del equipo “de común acuerdo”, luego de la derrota de este domingo ante Pachuca como locales y tras sumirse en una nueva crisis de identidad y resultados.

“El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminada la relación laboral con Rafael Puente como director técnico del primer equipo varonil de los Pumas, así como con todo su cuerpo técnico”, indicó el club en un comunicado.

“El Club agradece el trabajo y profesionalismo de todos ellos y les desea éxito en sus provectos futuros”, añadió.

No es un secreto que Pumas vive una realidad completamente distinta a la de sus mejores torneos, pues en este Clausura 2023 están en la posición 16 con 11 unidades, lo que desató la furia de los aficionados universitarios porque lanzaron a Rafael Puente Jr. vasos desde las gradas como forma de descontento por el mal paso que atraviesa el equipo.

En el estadio también se pudo escuchar la frase “que se vayan todos, que no quede ninguno”, en clara alusión a que el entrenador no es el único culpable y el descontento de los hinchas también va dirigido a los jugadores.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares del país, no logra ser campeón de liga desde el Clausura 2011, la sequía más grande entre ese grupo.

Los gritos de 'Fuera Puente' ya se escuchan desde el minuto 66.#Pumas pic.twitter.com/0eDHcnWLSx — José Iván Ruiz Trejo  (@eldesconocido) March 19, 2023

Es evidente que el proyecto de Rafa Puente ya no es sostenible, la afición ahora sí explotó contra los Pumas. pic.twitter.com/r3obGNuLBl — Danie Cortés ⚽️✨ (@DanieCortesB) March 19, 2023

Pese a ello, el director técnico de los Pumas aseguró hoy antes de salir del equipo que aún no se atrevía a decir que su ahora exequipo ya tocó fondo. “Yo nunca me he atrevido a decir que se toca fondo cuando aún puedes ir más abajo. Cuando tú puedes decir que tocaste fondo es que cuando ya subiste un peldaño, ahorita es un hecho que puedes ir más abajo, entonces hablar de que se tocó fondo sería irresponsable, porque puedes ir más abajo”, dijo.

Debido a la fecha FIFA en la que México enfrentará a Surinam y Jamaica en la semana entrante, la Liga Mx tendrá una pausa que podría ser aprovechada para los equipos que están viviendo momentos de crisis, como Pumas, no sólo para enderezar el rumbo sino para buscar a un nuevo entrenador. Entre los nombres más mencionados: Hugo Sánchez.

–Con información de AS México.