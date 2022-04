Liam Neeson podría volver a Star Wars como Qui-Gon Jin bajo una sola condición

La serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi llegará el próximo 27 de mayo; Liam Neeson, quien interpretó a Qui-Gon Jin en el episodio I de la saga, mencionó en una entrevista la única razón por la que regresaría a Star Wars.

MADRID, 19 de abril (EuropaPress).- Liam Neeson, quien interpretó al maestro jedi Qui-Gon Jin, el mentor de Obi- Wan Kenobi en el Episodio I de Star Wars, La amenaza fantasma, se ha mostrado abierto a regresar a la franquicia galáctica. Eso sí el actor irlandés ha dejado claro que regresaría siempre que sea “solo para una película”.

Ha sido en una entrevista con Comicbook.com donde mientras el protagonista de Venganza o La lista Schindler promocionaba su última película, Memory, reveló que estaría interesado en regresar al universo creado por George Lucas.

“Oh, creo que sí, sí. Creo que sí… si fuera para una película. Soy algo esnob cuando se trata de la televisión, lo admito, sencillamente me gusta la gran pantalla, ¿sabes?, Qui-gon, no puedo creerme que hayan pasado 24 años desde que hiciésemos [Star Wars:] La amenaza fantasma, simplemente no puedo dar crédito a como ha pasado el tiempo. Fue una experiencia fantástica rodar esa película en Londres”, afirmo el actor sobre la posibilidad de volver a la franquicia galáctica.

No hay que olvidar que Neeson formó parte del mismo en 1999 con la primera entrega de las precuelas de Star Wars en La Amenaza Fantasma.

Y, aunque es cierto que el maestro Jedi encarnado por Neeson murió a manos de Darth Maul, en uno de los grandes duelos de la saga, no hay que olvidar que, posteriormente, la voz de Qui-Gon Jin fue una de las muchas que escuchó la Rey de Daisy Ridley en el filme de 2019, El ascenso de Skywalker.

Este hecho ha llevado a los fans a especular durante mucho tiempo con la posibilidad de que el actor reaparezca de alguna manera en la serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor.

Lo que, por otra parte, no sería de extrañar, ya que precisamente, fue Qui-Gon Jin el primero en dominar la técnica que le permitía, una vez fallecido, ser uno con la Fuerza y reaparecer como un espíritu. Así, empleando esta técnica, podría llegar a propiciarse el esperado reencuentro por los seguidores de Star Wars entre el experimentado Jedi con el que fuera su antiguo Padawan, Obi-Wan.

Y mientras surge nueva información sobre si Liam Neeson acabará regresando como Qui-Gon Jin a la franquicia galáctica, los fans tienen una cita ineludible el próximo 27 de mayo con Obi-Wan Kenobi, la serie de Star Wars protagonizada por Ewan MCGregor como el maestro Jedi.

