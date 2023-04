CLAVES del nuevo juicio contra Trump, ahora por difamación, que inicia el 25 de abril

Por Jesús García

Los Ángeles, 19 de abril (LaOpinión).- Aunque su equipo de abogados intentó retrasar el inicio, el expresidente Donald Trump enfrentará un juicio civil por difamación y agresiones el 25 de abril, luego de una demanda de la periodista y escritora E. Jean Carroll.

Este caso inició tras las acusaciones en 2019 de Carroll sobre la agresión sexual de Trump a mediados de la década de 1990.

En 2022, Carroll presentó dos demandas civiles, acusando a Trump de difamación y agresión, además de señalar daños no especificados.

LAS ACUSACIONES

Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en los Almacenes Bergdorf Goodman, en Manhattan, en algún momento de 1995 o 1996.

Ella era una reconocida comentarista en televisión y la revista Elle y, cuenta, que se encontró con Trump en el almacén cuando supuestamente compraba un regalo; él pidió un consejo a Carroll pero luego la empujó a un vestidor para violarla.

Ella afirma que no denunció el hecho a la Policía, ya que estaba preocupada por su reputación. Su visión cambió tras el escándalo de Harvey Weinstein, acusado de múltiples agresiones sexuales.

Carroll está demandando a Trump por agresión y difamación y busca compensación por daños.

“No conozco a esta mujer, no tengo idea de quién es. Aunque se supone que no debo decirlo, lo haré: ¡Esta mujer no es mi tipo!”, dijo Trump en un comunicado en su red social Truth Social en octubre del 2022.