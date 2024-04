Alberto Antonio, aspirante municipal de Morena en Oaxaca, es localizado sin vida

El candidato y su esposa, la presidenta municipal de San José Independencia, fueron reportados como desaparecidos desde hace un par de días.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca confirmó este viernes la localización sin vida de Alberto Antonio García, candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia, quien se encontraba desaparecido junto con su esposa y actual presidenta del municipio, Agar Cancino Gómez, misma que fue encontrada con vida.

Tanto el candidato como la Alcaldesa de San José Independencia fueron reportados como “no localizados” ante la Vicefiscalía de la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con la denuncia, ambos viajaban en su automóvil sobre la carretera Loma Bonita-Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, cuando perdieron contacto con ellos.

El vocero de la FGE de Oaxaca, César González, confirmó el hallazgo con vida de Agar Cancino Gómez y la muerte del aspirante Alberto Antonio García.

Por este hecho, se desplegó un operativo de seguridad en el que intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Estatal de Oaxaca y agentes de la FGE, el cual se encuentra en un paraje de la Isla del Viejo Soyaltepec, ubicado a 40 kilómetros de San José Independencia.

Alberto Antonio García fue elegido como candidato a Edil de San José Independencia y relevar en el cargo en la presidencia municipal a su esposa, Agar Cancino.

El pasado 27 de febrero, la dirigencia estatal de Morena hizo pública en sus redes sociales la designación de Alberto Antonio García como coordinador municipal de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación (4T).