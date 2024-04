ENTREVISTA ¬ Es muy penoso que entre los propios medios nos demandemos: Hernán Gómez

El periodista Hernán Gómez Bruera habló en entrevista sobre la denuncia que interpuso en su contra El Heraldo de México por un presunto daño moral, una situación que, advierte, sienta un precedente en agravio del gremio periodístico.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– El periodista Hernán Gómez Bruera, quien enfrenta una denuncia por daño moral que interpuso El Heraldo de México, explicó en entrevista que toda situación es “penosa” y puede sentar un antecedente en perjuicio de muchos otros periodistas y de los propios medios de comunicación.

“(La demanda tiene) implicaciones muy serias, primero por el precedente que puede sentarse en perjuicio de muchos otros periodistas y yo diría de los propios medios, porque todos los que trabajamos en la industria de la información, de la comunicación, pues tenemos que tener la libertad de expresión como el bien más preciado y en ese sentido yo creo que el hecho de que entre los propios medios nos demandemos es una cosa muy penosa, porque en esto si tenemos que pensar que hoy por ti mañana por mí”.

Gómez Bruera explicó a SinEmbargo que el grupo mediático que lo denunció señala que él se ha dedicado a denostarlo públicamente desde el año 2021, aunque consideró que lo que realmente le ha molestado es que haya dado a conocer en su libro Traición en Palacio el vínculo que tuvieron con el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, de quien sospecha que está detrás de esta demanda.

***

—¿Cuáles son los argumentos para parte de El Heraldo, que es el que te denuncia, para argumentar que hay un presunto daño moral?

—No puedo hablar demasiado del caso, pero lo que te puedo comentar es que ellos han dicho que yo me he dedicado a denostarlos públicamente desde el año 2021, cuando la realidad es que yo me he referido a ellos en seis o siete ocasiones de manera más bien tangencial, en contexto de otro tipo de cosas. Son más bien opiniones las que yo he emitido, tres de ellas fueron en tuits, una fue un comentario que hice en una entrevista con Julio Astillero, otra fue una mención que hice de ellos en mi libro de Julio Scherer Ibarra, pero lo que a ellos les ha molestado es que yo he dado a conocer el vínculo que ellos tuvieron con el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, que es un vínculo que ellos no quieren admitir, ni reconocer y como tú sabes el consejero jurídico estuvo vinculado a diversos casos de corrupción y de uso de la justicia no solamente para favorecer litigios que convenían a la 4T sino también para hacer una serie de negocios personales. Entonces de alguna manera lo que él ha hecho es utilizar a El Heraldo.

Yo conozco la manera en que el exconsejero jurídico ha operado sobre la justicia y yo sabía muy bien que él iba a recurrir a algún tipo de caso en mi contra por ridículo que fuese para silenciarme porque lo que yo he hecho es destapar una serie de casos de corrupción vinculados al Poder Judicial y que obviamente pues eso es algo que a él le incomoda y en lugar de demandarme directamente lo que ha hecho es utilizar a un testaferro que en realidad es alguien que probablemente le debe bastantes favores porque como lo dice la denuncia anónima que se presentó al Consejo de la Judicatura en la página 17 y 18 ahí está ese vínculo muy claramente.

Esto es una casualidad, pero cayó justo en los momentos de esta demanda y aquí está como ese grupo económico que tiene un medio de comunicación les hicieron favores en el sistema judicial como o siendo Arturo Zaldívar, el encargado de la presidencia de la Suprema Corte y también jefe del Consejo de la Judicatura Federal él les dio algunos contratos un contrato millonario y a sobreprecio a través de una empresa llamada Automóviles García y como también Carlos Alpizar, que es el otro de los operadores de Julio Scherer Ibarra, a través de un despacho cercano a él, llevaba el asunto de El Heraldo entonces aquí están esos elementos.

***

La denuncia anónima a la que se refiere Hernán Gómez Bruera es la que se presentó en días pasados contra el Ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la cual desencadenó que la actual Ministra Presidenta Norma Piña ordena una investigación contra su antecesor por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial.

El escrito de denuncia anónima involucra a jueces que desecharon amparos promovidos por el equipo jurídico de Claudio X. González contra obras emblemáticas del Presidente López Obrador, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como casos como el de Emilio Lozoya y hasta litigios del periódico El Heraldo de México, así como al exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra.

***

—En tu libro Tracción en Palacio señalas que el Ministro en retiro Arturo Zaldívar y Carlos Alpizar eran dos operadores en el Poder Judicial del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra.

—Así es. Yo menciono en el libro el vínculo y ellos dicen que les estoy levantando falsos, claro, está denuncia anónima no se había presentado, pero la denuncia anónima viene a demostrar, pues que no son falsos.

—¿Qué implicaciones tiene que un medio denuncie a un periodista por ejercer su derecho a la libertad de expresión?

—Implicaciones muy serias, primero por el precedente que puede sentarse en perjuicio de muchos otros periodistas y yo diría de los propios medios, porque todos los que trabajamos en la industria de la información, de la comunicación, pues tenemos que tener la libertad de expresión como el bien más preciado y en ese sentido yo creo que el hecho de que entre los propios medios nos demandemos es una cosa muy penosa, porque en esto sí tenemos que pensar que hoy por ti mañana por mí.

O sea, la forma con la que hoy actúas, pues es la forma en la que mañana actuarán sobre ti y pareciera que ser que El Heraldo no se está dando cuenta de eso, actúan no como un medio de comunicación, al actuar de esta manera el propio medio El Heraldo, el propio holding de El Heraldo Media Group está dañando su propia reputación porque no está actuando como medio en favor del interés de los medios de comunicación, más bien está revelando quizás que su verdadera naturaleza no es la medio de comunicación, que hay otro tipo de cosas ahí involucradas y eso pues yo creo que puede ser para ellos, digamos este litigio es perjudicial porque ellos lo único que van a hacer con un litigio como este pues hacer que se ponga en la lupa, sus conflictos de interés, muchos de los problemas que ellos eventualmente podrían tener, porque están poniendo la lupa, justo a ese tipo de cosas.

Ayer por la noche, al llegar a casa, me sorprendió encontrarme en el garage una denuncia por daño moral en mi contra. Quieren 15 millones de pesos, que no tengo. Lo más sorprendente de esta denuncia —un intento evidente por silenciarme e intimidarme como periodista— es que quien… pic.twitter.com/zryrUWJi9H — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) April 18, 2024

Entonces yo creo que es un error diría estratégico hacer esto, pero bueno más allá de eso yo lo que veo es como esto ha generado un rechazo generalizado y he visto muestras de solidaridad de muchos periodistas y comunicadores con los que normalmente yo no coincido, con los que no tengo simpatía ni ellos tienen simpatía por mí, pero nos hemos unido a la defensa de esto y creo que ha sido muy importante ver eso estos días, cómo periodistas como Hans Salazar que es un periodista que yo en otras ocasiones, he tenido desencuentros con él, yo he criticado, etcétera, y hoy fue el que salió en la mañanera con el Presidente a plantear el problema que esto significaba, gente de la oposición con la que yo no coincido y también he criticado muy duramente también han salido en muestras de solidaridad, también gente de la 4T entonces yo creo que lo que se ha visto en estos días es justo como un mensaje muy claro, de que esto no se vale, que en materia de la libertad de expresión no podemos retroceder ni medio milímetro porque son derechos, libertades, conquistas que costaron la verdad sí, costaron tardamos mucho tiempo.

Yo incluso leo las expresiones del Presidente en la mañanera, cuando le preguntan, pues es cierto que no es muy claro, en la respuesta se va un poco por las ramas, pero sí dice sí, refrenda la importancia que tienen las libertades fundamentales y está hablando obviamente de la libertad de expresión.

—Escribes en X: “me doy cuenta que seré juzgado por el Tribunal del Magistrado Rafael Guerra Álvarez”. Él es Magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México a quien en tu libro Traición en Palacio señalas como otro de los presuntos operadores de Julio Scherer Ibarra. ¿Qué esperas que tu caso llegue a otro de los personajes de los que das cuenta en esta investigación?

— Justo, la investigación cae en el Tribunal de Rafael Guerra que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que es importante que el público sepa y entienda que es un tribunal muy cuestionado que en los rankings del World Justice Project aparece en el ranking más bajo en ausencia de corrupción, también en los índices de confianza en instituciones judiciales la Justicia de la Ciudad de México aparece en los niveles más bajos y yo he cuestionado mucho tanto el funcionamiento de la Justicia local, como el papel que ha tenido el Magistrado Rafael Guerra, que es el presidente del Tribunal, quien es un personaje que en mis testimonios aparece en uno y otro como uno de los que le más le hicieron favores a Julio Scherer Ibarra, más incluso que Arturo Zaldívar más incluso que Alpizar porque en el caso de Zaldívar no está claro si había un acuerdo económico, en el caso de Guerra los testimonios apuntan mucho más claramente a que él se habría beneficiado en términos de dinero y ahí y ahí están citados en mi libro algunos casos.

Esto es algo que me preocupa, yo mismo escribí un artículo a finales de febrero, donde señalaba presuntos casos de corrupción de Rafael Guerra distintos a los que mencioné en el libro, pues no sabemos si esto agilizó el emplazamiento, pero el caso es que una demanda que estaba por ahí guardada, pues en ese momento se activó, porque dos semanas después se ordena el emplazamiento de una manera, pues que sí por lo menos levanta a ciertas sospechas. Entonces, yo sí quisiera saber si Rafael Guerra podría garantizarme un juicio justo y conforme a derecho, un juicio donde no haya línea sobre quién va a estar a cargo del proceso que es una jueza que se llama Verónica Guzmán Gutiérrez, yo espero que la dejen actuar con libertad.

—Adviertes en la misma publicación que difundes el día 18 de abril otra cuestión: que hay una relación al menos cercana —así es como lo señalas— entre el Magistrado Rafael Guerra y precisamente El Heraldo de México.

—Pues hay por lo menos un antecedente de un número de la revista del abogado, donde ponen a Rafael Guerra en la portada, es una revista del medio y le dedican cuatro páginas enteras a una entrevista con él, es una entrevista muy generosa.

Entonces por lo menos ahí queda claro que hay una relación y que ellos están en una posición de levantar el teléfono y hablar con Rafael Guerra que yo no estoy, entonces ahí de entrada podríamos decir que hay un desbalance de poder muy fuerte y que por lo menos el favor de una nota le deben y quizás de otras cosas, pero por lo menos eso consta.

También hay antecedentes de que Rafael Guerra públicamente se ha reunido con abogados de Julio Scherer Ibarra, socios de Julio Scherer Ibarra que han sido acusados penalmente por tráfico de influencias y corrupción como es el caso de Juan Araujo Riva Palacio y hay una fotografía que creo que el propio Guerra subió a sus redes sociales donde está sentado en una mesa, en un evento público, con Juan Araujo Riva Palacio en el Instituto Mexicano de la Justicia, entonces Rafael Guerra es muy cercano al grupo de Julio Scherer Ibarra, incluyendo los abogados del despacho Araujo González Pimbert Robledo y Carrancá, del cual yo hablo en mi libro, y es cercano también como hemos visto a El Heraldo de México. En fin, hay ahí toda una red que pues que si levanta sospechas, en manos de ese Tribunal estoy y lo digo porque porque frente a un caso tan absurdo no veo manera de que la jueza pudiera fallar en mi contra si no es por una línea desde arriba de Rafael Guerra que es el que controla el Poder Judicial en la Ciudad de México.

—Publicabas que Ulises Castellanos el vocero del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra celebró que se haya presentado la denuncia en tu contra. ¿Esto qué te dice?

—Ayer por la tarde estuvo compartiendo tuits muy entusiastas de esta demanda penal que me presentaron, algunos con un tono yo diría casi revanchista. Dice Ulises que las mentiras deben tener un costo, dice que ‘ya era hora de que las bravuconadas y generalidades tuvieran un costo, bien por El Heraldo de México’. Repite que está totalmente de acuerdo con el periodista Salvador García Soto que hizo una serie de comentarios muy negativos frente a mi persona, dice también ‘las mentiras deben tener un costo, que los jueces decidan’.

Esta persona es asesor en Comunicación y Medios de Julio Scherer Ibarra, no sé si lo siga siendo, pero es una de las personas más cercanas a Julio Scherer Ibarra, lo sé porque lo conozco. Hay otro tuit más donde él dice… se ve que siguió tuiteando por varias horas, se ve que los festejos estuvieron intensos, donde dice ‘Increíble —le dice a Témoris Greco— que respalde entre comillas el trabajo de Hernán frente a tu propia trayectoria, desde que te conozco eres un periodista valiente crítico, nada de eso lo tiene Hernán, no mames’’. No es que sean evidencias, pero creo que son indicios de que por lo menos Julio Scherer y su gente están muy contentos con este acto de intimidación.

Quiero decir una cosa Ulises Castellanos trabajó para don Julio (Scherer García, fundado de la revista Proceso). Es muy triste que la visión del periodismo de Julio Scherer Ibarra, su gente y su equipo sea tan distinta de la del gran don Julio Scherer García. Él jamás hubiera consentido un acto de amedrentamiento, de intimidación, en contra de ningún periodista de este país, si alguien defendió y luchó por la libertad de prensa fue don Julio.

Lo escribí así y lo anticipé en mi libro. Hoy Carlos Pérez Ricart me hizo favor de recordarlo en un tuit que quiero leer exactamente porque él recuerda lo que en mi libro yo digo y creo que vale la pena citarme a mí mismo:

“Estoy consciente de los riesgos que implica denunciar la existencia de una cofradía mafiosa entre abogados y jueces que controlan áreas del sistema de justicia, un mecanismo que les ha reportado cuantiosos lucros. Mencionar algunos de sus presuntos integrantes no les va a gustar y varios, especialmente quienes se sientan más aludidos, podrán sentir que este ejercicio periodístico interfiere con un negocio que se ha nutrido por mucho tiempo del silencio en el que transcurre su forma de actuar”.

Y aquí lo dije: “Sé que Scherer y sus socios intentarán buscar alguna justificación por ridícula que sea, como lo que estamos viendo, para proceder legalmente en mi contra o perjudicarme por cualquier vía. Buscarán esgrimir quizás que mi actividad periodística afecta su honra”.

Bueno, ahí está, yo lo sabía y también digo después que cuando me demanden pues voy a verlo con mucho interés, porque voy a seguir muy de cerca ese sistema de justicia que he empezado a investigar y pues siendo yo digamos ahora sí que mi propio caso el objeto de investigación, pero voy a documentar todo con mucha precisión para mostrar y mostrarle a la gente lo que es padecer las injusticias del sistema de justicia.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.