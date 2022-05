UNAM se cundió de derechismo y maestros aplaudidores del régimen de corrupción: AMLO

El Presidente López Obrador argumentó que las críticas a la máxima casa de estudios son porque le preocupa que la UNAM “siga siendo una gran institución”.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “se cundió de derechismo” y que sus maestros del área de Ciencias Sociales “eran aplaudidores del régimen de corrupción”.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente señaló que aunque respeta la autonomía de las universidades públicas como la UNAM, hace un llamado para que en las instituciones de educación superior no haya cotos de poder en donde no se informa y no hay transparencia.

“No es cuestionar a la UNAM. Yo he hecho aquí algunos planteamientos que se han malinterpretado porque me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica de nuestro país, siga siendo una gran institución”, indicó desde Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo insistió en que no deben mantenerse los cotos de poder y el influyentismo en los planteles educativos; tampoco que coopten a investigadores y maestros o castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas neoliberales “porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción”.

Al continuar hablando sobre la máxima casa de estudios, el Presidente mencionó que con su presupuesto se generó una “burocracia dorada” a la que se le creaba institutos especiales, mientras que los maestros de asignatura ganan muy poco.

“Se cundió de derechismo, con todo respeto, y luego pues con el presupuesto se premiaba a gentes, se les creaba institutos especiales, se fue creando una especie de burocracia dorada y los maestros de asignatura ganando muy poco, pero eso no significa que estemos en contra de la UNAM, significa que hay que revisar eso”, declaró.

El mandatario federal también acusó a los medios de comunicación de malinterpretar sus declaraciones sobre la UNAM en los últimos días luego de que el pasado 16 de mayo se lanzara contra la institución por no haber enviado a sus estudiantes de Medicina a enfrentar la COVID-19 durante la pandemia y, en lugar de eso, mandarlos a su casa.

Por su parte, la Universidad rechazó esta versión al asegurar que “fueron miles los universitarios que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión”.