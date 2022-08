Sandra Cuevas obligaría a empleados a firmar renuncias anticipadas: Reforma

Envuelta en polémicas, la Alcaldesa de Cuauhtémoc vuelve a ser el foco de atención. Esta vez, la investigación de Reforma revela que durante su administración los trabajadores han tenido que firmar renuncias anticipadas.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- En la Alcaldía Cuauhtémoc, ser contratado implica firmar la renuncia. Documentos a los que Reforma ha tenido acceso revelan que, durante la administración de Sandra Cuevas, al menos una veintena de trabajadores tuvieron que firmar sus renuncias por anticipado con la intención de hacerlas efectivas en cuanto la Alcaldesa lo decidiera conveniente.

De acuerdo con el medio mexicano, dichos documentos, sin fecha y con carácter de irrevocable, muestran un esquema que se repite una y otra vez en todos los casos, en los que sólo cambian los nombres y cargos.

La investigación del periódico destapa que, en cuatro de los casos, a pesar de contar con la renuncia firmada, los trabajadores continúan sus funciones cotidianas dentro del Gobierno de Cuevas.

Reforma muestra el caso de Alejandro Esparza, un exdirector de Enlace Empresarial al que se le informó el pasado 27 de enero que había sido acusado de violación.

La respuesta de la Alcaldía ante la acusación fue lanzar un comunicado donde se indicaba el cese de labores de Esparza desde el 15 de enero, junto con el documento que indicaba la renuncia del acusado.

Otro caso es el de Marlon Ávalos, quien fue acusado de amenazas por una exempleada. Cuando la Fiscalía General de Justicia (FGJ) anunció el inicio de la investigación el pasado 31 de marzo, la Alcaldía mostró la documentación de su renuncia, informa el mismo medio.

Ni la Alcaldesa ni la Alcaldía han respondido al reporte de Reforma hasta ahora.

LA OPACIDAD DE SU ADMINISTRACIÓN

A finales de marzo, SinEmbargo reveló que los primeros meses de la administración de Sandra Cuevas al frente de la Alcaldía Cuauhtémoc han estado marcados por la opacidad. No hay rastro del cumplimiento de los requisitos básicos de transparencia, como las compras públicas ni de los contratos de publicidad oficial, tampoco es posible encontrar su declaración patrimonial.

Sandra Cuevas ganó la Cuauhtémoc como candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI) y el Acción Nacional (PAN), coalición conocida como Va por México. Tomó protesta el 1 de octubre y el 14 de marzo fue suspendida a raíz de una agresión cometida contra tres policías auxiliares que le valió ser vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

El pasado 24 marzo, la funcionaria llegó a un acuerdo reparatorio con el que se comprometió a pagar 30 mil pesos a cada uno de los tres policías por el equipo que les fue robado, a tomar un curso por seis meses para el control de la ira y el manejo de las emociones y a ofrecer una disculpa a los uniformados, la cual dio al salir de su audiencia:

“Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo. Una postura que le ha valido críticas.

Durante su gestión, las redes sociales han sido uno de sus principales escaparates: ahí ha compartido sus recorridos en las colonias, como sucedió el 25 de marzo, cuando regresó a despachar y publicó un video en la colonia Santa María la Ribera. En estas plataformas también ha presumido el reparto de apoyos sociales, al tiempo que ha figurado en portadas de revistas. Pero no hay un registro en plataformas oficiales que están para dar seguimiento tanto al crecimiento patrimonial de los funcionarios como del uso del dinero público.

En sus primeros meses de Gobierno, Cuevas ya acumula varias polémicas, como el decir que no le gustan los pobres; el querer construir un “Las Vegas” en la Zona Rosa; el aventar pelotas con billetes a la gente o llegar a las audiencias en el Juzgado con golpeadores.

Hay pruebas de esos episodios. No hay registro del inicio de su gestión.

RESPONDE A SHEINBAUM

El pasado 13 de junio, Sandra Cuevas Nieves respondió a los cuestionamientos sobre si será destituida de su puesto como Alcaldesa de la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“Voy a seguir trabajando para la gente, vamos a combatir jurídicamente este tercer round y vamos a ganar nuevamente. Una sola persona llamada Sandra Cuevas está poniendo en jaque al Gobierno [de Claudia Sheinbaum]”, dijo Cuevas Nieves en conferencia con medios.

“Esta ‘don nadie’ logró ganarle, esta ‘don nadie’ sigue haciéndoles a todos aquellos grupos del partido guinda [Morena] les sigue haciendo ver su suerte”, añadió.

“Por 41 días que pretende destituirme e inhabilitarme, pues lo volveré a hacer igual ¿por qué? porque yo no quiero que en mi Gobierno se me caiga nada ni se me muera nadie, en mi gobierno no”, agregó Cuevas.

Esa misma tarde, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) notificó al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre una resolución con la cual se inhabilitó y destituyó por un año a la Alcaldesa, Sandra Cuevas Nieves.

Medios como Reforma y La Jornada ya habían informado de la resolución, pero Cuevas aseguró que apenas ese día las 17:00 horas fue notificada del fallo.

“La sentencia se desprende de una presunta falta administrativa por abuso de sus funciones relacionada con el cierre del Deportivo Guelatao”, detalló Reforma.

Además, el personal del TJA aclaró al periódico Reforma que Sandra Cuevas contaba con 15 días para apelar la sentencia, es decir, no aplica de manera inmediata la resolución.

Hasta el momento, la Alcaldesa sigue ejerciendo sus funciones mientras el caso se mantiene pendiente.