Juez vincula a proceso a Allan “N”, presunto feminicida de la joven Ana María Serrano

Los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense fueron suficientes para que el Juez procediera el caso de Allan “N” por presuntamente asesinar a su entonces pareja. Reciente información reveló que Ana María fue asfixiada.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez vinculó a proceso a Allan “N”, presunto feminicida de Ana María Serrano Céspedes, sobrina del exministro colombiano José Manuel Restrepo.

Este martes arrancó la audiencia inicial a las 14:37 horas y luego de cuatro horas y media, el Juez dictó auto de vinculación a proceso a Allan por la presunta comisión del delito de feminicidio contra su entonces pareja Ana María.

Para la audencia, el Juez tomó en consideración fuentes testimoniales, entrevistas y datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

La determinación del Juez fue sostenida por una decena de peritos, testigos, declaración de familiares de la víctima que brindaron pruebas y análisis de videos de cámaras de seguridad.

Entre los elementos más importantes, se destaca que el presunto feminicida habría olvidado un cubrebocas y una gorra en el lugar del crimen.

Finalmente, el Juez determinó un plazo de tres meses para concluir las investigaciones correspondientes.

El día de ayer, la FGJEM informó ayer que la necropsia de la joven de 18 años, Ana María Serrano Céspedes, reveló que fue asfixiada, lo que desecha la versión inicial de un supuesto suicidio.

Según las autoridades, los datos de prueba establecen que Ana María fue víctima de feminicidio pues, además, se identificaron antecedentes de violencia de género en su contra.

Ese mismo día, un Juez de Control dictó prisión preventiva justificada para Allan “N” por la presunta comisión del delito de feminicidio contra Ana María, sobrina del exministro de Finanzas de Colombia, José Manuel Restrepo.

#Detenido. #FiscalíaEdoméx, @SSPCMexico a través de la #CONAHO y @GN_MEXICO_ así como la Policía de #Malinalco, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Allan “N”, por su probable intervención en un feminicidio registrado en #Atizapán (1/2) https://t.co/w9K6Adv1Ax pic.twitter.com/xlB7mfD7ez — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 19, 2023

Allan “N” fue detenido por la FGJEM el pasado 16 de septiembre, en el municipio de Malinalco. Personal de dicha institución, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional y Policía Municipal, cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el feminicidio registrado en el Fraccionamiento Condado de Sayavedra, en Atizapán de Zaragoza, el pasado 12 de septiembre.

De acuerdo con las FGJEM, Allan “N” acudió tres veces al domicilio de la víctima el día del Posiblemente, consiguió ingresar a éste cerca de las 18:00 horas, cuando se encontraba sola.