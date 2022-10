Pinocho no trata de una marioneta que miente, sino del libre albedrío: Pilar Carrillo

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– ​​“Esta novela no trata de una marioneta que dice mentiras —razón por la cual le crece la nariz— sino que es la historia de un muñeco que a través de la perseverancia y del consciente uso de su libre albedrío se convierte en un niño”, plantea la traductora Pilar Carrillo Farga en el estudio introductorio de Las aventuras de Pinocho. Historia de una marioneta, que Ediciones del Lirio presenta en la Feria del Libro de Frankfurt, la cual se llevará a cabo desde hoy hasta el próximo 23 de octubre.

Se trata de una edición bilingüe —en español e italiano— del texto escrito hace 140 años por Carlo Lorenzini-Collodi e ilustrado con piezas de Carlo Chiostri. Es un libro que se apega al original contrario a la imagen que se ha construido en fechas recientes sobre esta marioneta hablante, sobre todo la de Disney.

“La película que hizo Disney en 1940 tergiversó completamente (el personaje), le quitó esa parte (del libre albedrío), pero en la novela, Pinocho decide siempre lo que va a hacer, la mayor parte de las veces está convencido que está siendo la elección adecuada y luego se da cuenta que se equivoca, paga y siempre acepta lo que tiene que pagar por haberse equivocado, pero intenta nuevamente hacerlo, pero cada vez va teniendo más conciencia de su ser hasta llegar a la humanidad y esto me parece fascinante porque es una novela de crecimiento que da enseñanza no sólo a niños sino también a los adultos y en realidad, la mentira no es el tema principal de Pinocho”, comentó Carrillo Farga en entrevista con SinEmbargo.