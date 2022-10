Es la primera familia neandertal confirmada. Vivía en sociedad. Aún guarda misterios

Madrid, 19 Oct. (EUROPA PRESS).- Por primera vez se ha logrado secuenciar a 13 individuos de una comunidad neandertal remota en Siberia, entre los cuales hay personas relacionadas, entre ellas un padre y su hija adolescente.

Un equipo internacional dirigido por investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva también han podido usar los trece genomas para dar una idea de la organización social de una comunidad neandertal, que parecen haber sido un pequeño grupo de parientes cercanos, que constaba de diez a veinte miembros, y las comunidades estaban conectadas principalmente a través de la migración femenina, según publican en la revista Nature.

El primer borrador del genoma neandertal se publicó en 2010 y desde entonces los investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania, han secuenciado otros 18 genomas procedentes de 14 yacimientos arqueológicos diferentes de toda Eurasia. Si bien estos genomas han proporcionado información sobre las líneas generales de la historia de los neandertales, todavía se sabe poco de las comunidades neandertales individuales.

Para explorar la estructura social de los neandertales, los investigadores dirigieron su atención al sur de Siberia, una región que ha sido muy fructífera para la investigación del ADN antiguo, incluyendo el descubrimiento de restos de homínidos denisovanos en la famosa cueva de Denisova. Gracias a los trabajos realizados en ese lugar, sabemos que neandertales y denisovanos estuvieron presentes en esta región durante cientos de miles de años, y que neandertales y denisovanos han interactuado entre sí, como ha demostrado el hallazgo de un niño de padre denisovano y madre neandertal.

But because they have different mitochondria genomes they cannot be brother/sister or mother/son because the mitochondria is inherited through the mother. This means they are the remains of a father and his daughter – thanks to @TomBjorklundArt for the amazing illustrations. pic.twitter.com/QsccFmdVJ6

— Laurits Skov (@SkovLaurits) October 19, 2022