Paleontólogos encuentran en Canadá un esqueleto de dinosaurio con piel fosilizada

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS).- Paleontólogos de la Universidad de Reading creen haber descubierto en Canadá un raro esqueleto de dinosaurio completo con piel fosilizada.

El fósil expuesto del hadrosaurio, un dinosaurio herbívoro de cuerpo grande con pico de pato, sobresale de una colina en el Parque Provincial de Dinosaurios en Alberta, que es uno de los lugares más ricos del mundo en fósiles de dinosaurios.

El fósil incluye una gran parte de la cola del animal y su pata trasera derecha, y está orientado de una manera que sugiere que todo el esqueleto aún puede conservarse dentro de la colina. Los esqueletos completos son muy raros, por lo que es probable que esta excepcional “momia de dinosaurio” brinde información importante sobre la apariencia y la anatomía general del animal.

El fósil se descubrió por primera vez durante una visita de exploración a una escuela de campo en 2021. El Dr. Brian Pickles, de la Universidad de Reading, dirigía una búsqueda en el área cuando un miembro voluntario de la tripulación llamado Teri Kaskie notó que parte de un esqueleto fósil sobresalía de una ladera.

Este año se está llevando a cabo la primera escuela de campo internacional de paleontología, en la que participan académicos y estudiantes de la Universidad de Reading y la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia. En colaboración con el Museo Royal Tyrrell en Canadá, el equipo está trabajando en conjunto para excavar el esqueleto y proteger el fósil expuesto.

Pickles dijo: “Este es un descubrimiento muy emocionante y esperamos completar la excavación en las próximas dos temporadas de campo. Basado en el tamaño pequeño de la cola y el pie, es probable que sea un juvenil. Aunque los dinosaurios adultos con pico de pato están bien representados en el registro fósil, los animales más jóvenes son mucho menos comunes. Esto significa que el hallazgo podría ayudar a los paleontólogos a comprender cómo crecieron y se desarrollaron los hadrosaurios”.

