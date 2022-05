FOTOS: Este es “Ying Baby”, fósil de embrión de dinosaurio más completo jamás hallado

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) – Dos fósiles que contienen el embrión de dinosaurio con pico de pato más completo jamás registrado científicamente han sido descubiertos en la cuenca de Ganzhou, en el este de China.

El huevo de los ejemplares es un elipsoide con un diámetro de unos 9 centímetros y un volumen total de unos 660 mililitros. El embrión llena alrededor del 40 por ciento del huevo, según la investigación, que se publicó en la revista BMC Ecology and Evolution.

This just out, in which we describe some new hadrosauroid embryos from China, and discuss implications for character polarization in egg size and life history in hadrosaurids. Great collab with @LidaXing1982 and others. https://t.co/zXqgudOZpC pic.twitter.com/uHWhqNvBEX

Si bien esta no es la primera vez que se encuentra un tipo de embrión de este tipo, el Ying Baby es, con mucho, el mejor conservado jamás descubierto.

El pequeño tamaño tanto del huevo como del embrión implica que los dinosaurios de pico de pato tenían huevos pequeños y un desarrollo corporal tardío como característica primordial, que es una de las nuevas piezas de información más importantes que este descubrimiento ha aportado a nuestra comprensión sobre el desarrollo de especies de dinosaurios.

En diciembre de 2021, un equipo de investigación formado por científicos de China, el Reino Unido y Canadá también descubrió un fósil de embrión de dinosaurio perfectamente conservado, que se cree que es el mejor espécimen de embrión de dinosaurio encontrado hasta la fecha y ahora se encuentra alojado en el Museo de Historia Natural de la Piedra de Yingliang.

It's one of the most stunning dinosaur fossils I've ever seen. But it's also important: it tells us that the 'tucking postures' of today's birds–in which they curl their head under their arms and legs before hatching–first evolved in their dinosaur ancestors. pic.twitter.com/Oc1An63E4J

— Steve Brusatte (@SteveBrusatte) December 21, 2021