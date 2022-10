Svante Pääbo gana el premio Nobel de Medicina por hallazgos sobre la evolución humana

Svante Pääbo y su equipo también descubrieron inesperadamente que se había producido una transferencia de genes de neandertales a Homo sapiens, lo que demostraba que tuvieron hijos juntos durante periodos de coexistencia. Dicha transferencia afecta a la reacción del sistema inmune de los humanos modernos ante infecciones como la del coronavirus.

Estocolmo, Suecia, 3 de octubre (AP) — El científico sueco Svante Pääbo ganó el premio Nobel de Medicina de este año por sus descubrimientos sobre la evolución humana, que han revelado cuestiones clave sobre nuestro sistema inmune y qué nos diferencia de nuestros primos extintos, según el comité que otorga el galardón.

Pääbo ha liderado el desarrollo de nuevas técnicas que permitieron a los investigadores comparar el genoma de los humanos modernos y de otros homínidos, los neandertales y denisovanos.

Aunque los primeros huesos de Neanderthal se descubrieron en el siglo XIX, no fue hasta investigar su ADN cuando pudieron comprender los científicos los lazos entre especies.

Esto incluye aprender sobre la época en la que los humanos modernos y los neandertales divergieron como especies, lo que se cree ocurrió hace unos 800 mil años, indicó Anna Wedell, presidenta del Comité del Nobel.

“Pääbo y su equipo también descubrieron inesperadamente que se había producido una transferencia de genes de neandertales a Homo sapiens, lo que demostraba que tuvieron hijos juntos durante periodos de coexistencia”, explicó.

Esa transferencia de genes entre especies de homínidos afecta a la reacción del sistema inmune de los humanos modernos ante infecciones como la del coronavirus. La gente fuera de África tiene en torno a un uno y un dos por ciento de genes neandertales.

Pääbo, de 67 años, realizó sus estudios premiados en Alemania, en la Universidad de Múnich y en el Instituto Max Planck de Antropología Evolucionaria en Leipzig. Pääbo es hijo de Sune Bergström, que ganó el Nobel de Medicina en 1982.

El premio daba inicio a una semana de galardones. El martes se anunciaría el ganador en la categoría de Física, el miércoles el de Química y el de Literatura el jueves. El Nobel de la Paz de 2022 se anunciaría el viernes, y el de Economía el 10 de octubre.

El Nobel de Medicina del año pasado fue para David Julius y Ardem Patapoutian por sus descubrimientos sobre cómo el cuerpo humano percibe la temperatura y el tacto.

El premio incluye 10 millones de coronas suecas (casi 900 mil dólares) en efectivo y se entrega el 10 de diciembre en una gala. El dinero procede de un fondo dejado por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, que murió en 1985.

