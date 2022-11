VIDEO: Mexicanos llegan a Qatar con mariachi, botargas y presumen botellas de alcohol

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Las primeras imágenes de los aficionados mexicanos llegando a Qatar para celebrar la Copa Mundial 2022 dejaron en evidencia como los connacionales intentan romper algunas de las reglas dictadas por el país de Medio Oriente.

Por medio de redes sociales se han hecho virales algunos videos de mexicanos que llegan a Qatar utilizando bocinas con música a todo volumen o con botellas de alcohol, retando así la ley del país asiático en el que se prohibió la venta y consumo de alcohol fuera de los lugares establecidos y donde incluso no está permitida venta de cerveza en los estadios.

En una de las grabaciones se puede ver una batucada de mexicanos, donde se encontraba un reconocido aficionado llamado “Caramelo”, quien siempre asiste a los partidos de la selección. En las imágenes se observa la “fiesta” que ya están realizando los mexicanos en el lugar y entre los comentarios de reacción a los videos, usuarios de redes sociales se preguntan cómo es que lograron llevar una botarga del “Dr. Simi”, la cual aparece bailando entre ellos.

No me sorprende pero… cómo llevaron una botarga de doctor simi a qatar????¿¿¿ pic.twitter.com/wi8rRBJDLw

Otra de las grabaciones muestra en un video de TikTok que uno de los aficionados mexicanos traía una playera de la Selección Mexicana en la mano; sin embargo, cuando la cámara se acerca, se puede ver que carga una botella de lo que podría ser tequila o mezcal.

Usuarios de redes sociales reaccionaron inconformes con la acción de este aficionado mexicano, considerando que sus actos podrían dejar una mala imagen de México.

#Qatar2022 aún no empieza y ya hay mexicanos rompiendo la ley 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/RFm1LebeoM

“Y los weyes graban la evidencia con su cara y en su propio perfil”. “Todavía no empieza ese bodrio de mundial y ya están rompiendo las reglas; calma, paisanos”, se lee en uno de los comentarios.

Por su parte, el influencer y creador de contenido Werevertumorro publicó en redes sociales un mensaje de advertencia y precaución a todos aquellos que viajen al Mundial y que “juegan con la legalidad”.

“Oigan, mexicanos que están haciéndole a la mamada de meter cosas ilegales en Qatar. Se pueden meter en un pedote y si ya lo hicieron y les funcionó, no lo suban a tiktok mis querubines… No saben si al rato pueden ir por uds o al salir van a tener el pedo de sus vidas. Neta.” publicó en Twitter.

La situación incluso ameritó memes sobre el tema haciendo referencia de que, pese a la prohibición de alcohol y en el contexto de un país conservador, los connacionales están actuando de manera “exacerbada”.

SRE ALERTA POR POSIBLES MALAS CONDUCTAS DE LOS HINCHAS MEXICANOS

Además de ser conocidos en todo el mundo por llenar de alegría y poner el ambiente dentro y fuera de los estadios, los aficionados mexicanos han protagonizado algunos escándalos producto del exceso de fiesta y de las copas. Para evitar que estos incidentes se repitan en Qatar, la SRE ha lanzado una campaña que tiene como finalidad informar de manera las cosas que podrán hacer y no, los aficionados que asistan a la Copa del Mundo.

En al menos cinco de los últimos seis mundiales, los hinchas mexicanos se han visto involucrados en incidentes de todo tipo, algunos de ellos aún se recuerdan hasta la fecha.

“El principal plan de acción es el tener una afición bien informada de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, nosotros lo vemos en México como un caso único, pero pues sucede con muchas aficiones afortunadamente no nos conocen como una afición como en otros países que caiga en hechos de violencia, no ha sucedido, es una afición querida por su colorido, porque cantamos mucho, porque apoyamos verdaderamente la causa y la camiseta”, dijo Alfonso Zegbe, Director Ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE, en entrevista con SinEmbargo.