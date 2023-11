MC camina a 2024 con candidatos reciclados y con acusaciones de viejas prácticas

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– En 2021, Movimiento Ciudadano abrió sus candidaturas a políticos cuyas aspiraciones no fueron respaldadas por sus partidos, una situación que, aunque le valió críticas, ha sido una constante en esta fuerza política liderada por el expriista Dante Delgado.

Ahora, en este 2023, la autodenominada tercera vía ha recurrido nuevamente a reclutar miembros provenientes de otros partidos o con cierta popularidad. Movimiento Ciudadano intentó emplear esta fórmula en la contienda presidencial con Marcelo Ebrard, quien después de varios días aclaró que permanecería en Morena, aunque agradeció al partido naranja la oportunidad.

El partido no ha trazado una ruta clara para la asignación de las nueve candidaturas. Sus esfuerzos parecen concentrarse en Jalisco, su bastión, donde Morena ha elevado sus niveles de competitividad. En esa entidad ha surgido la incógnita de si el criterio de paridad pudiera impactar en la candidatura del aspirante más fuerte de MC: el Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. En este camino, el partido de Dante Delgado recurrió al Tribunal Electoral para objetar el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral en materia de paridad de género, lo cual fue rechazado por el órgano electoral.

A eso se suman los señalamientos dentro de la misma fuerza política sobre una carga a favor del Gobernador con licencia Samuel García para que sea su candidato presidencial, incluso cuando ello implica dejar en vilo su Gobierno en Nuevo León.

La Senadora emecista Indira Kempis acusó a su partido de replicar prácticas del PRI al imponer a Samuel Alejandro García Sepúlveda como candidato presidencial. En una entrevista para “De Doce a Una” en SinEmbargo Al Aire, la ahora precandidata, quien también denunció haber sido amenazada dentro y fuera del partido para evitar su participación, cuestionó la “tercera vía”, pues señaló que está llevando una estrategia de crear percepciones de favoritismo, comparándola con el “dedazo”.

Es así como el escenario que se vislumbra para Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones de 2024 se presenta como un terreno complejo e incierto, indicaron los especialistas consultados por SinEmbargo.

Enrique Toussaint, analista político, destacó que, aunque MC busca presentarse como una tercera vía intentando desmarcarse de las opciones tradicionales, deberá sortear obstáculos significativos para consolidarse como una fuerza política relevante a nivel nacional. El éxito, agregó el especialista, dependerá de la capacidad que tenga el partido de superar tensiones internas, de cómo sea percibida la eventual candidatura de Samuel García y una serie de desafíos, que incluyen la cohesión ideológica y la estrategia de candidaturas estatales.

“Movimiento Ciudadano, parte a esta elección queriendo demostrar que hay un dicho, un segmento de electores a los que no les gusta ni Morena, pero que tampoco les gusta el Frente Amplio por México y que esa tercera vía es posible con una candidatura como Samuel García. Yo creo que al final el país sí se va a polarizar […] que en cuanto empiecen las campañas los electores van a empezar a apostar por quien realmente puede ganar, pero en Movimiento Ciudadano están muy seguros de que hay un terreno electoral para que una tercera candidatura crezca y que eso suponga que MC se consolide como una fuerza mayor a nivel nacional y que tenga más importancia en el sexenio que viene; pero ya veremos y si le salen las cuentas o si Samuel García tiene que volver a Nuevo León, Jaime Rodríguez “Bronco” que se fue de candidato, le fue mal de candidato y después volvió para terminar un Gobierno de la gente”, explicó el analista.

En cuanto a las expectativas para en las elecciones de 2024, Toussant expresó su creencia de que el partido alcanzará los dos dígitos en votación, aunque la relevancia de su presencia en el Congreso dependerá de factores como el crecimiento de Xóchitl Gálvez y la estabilidad de Claudia Sheinbaum en la contienda presidencial.

La Dra. Mónica Montaño Reyes, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, dijo que el partido naranja enfrenta un reto al presentarse por primera vez sin coaliciones en las elecciones presidenciales y eso medirá su fuerza real.

LA ASPIRACIÓN DE SAMUEL GARCÍA

La reciente noticia de que Marcelo Ebrard no se unirá a Movimiento Ciudadano ha sacudido las expectativas hacia el partido, el cual, ahora se percibe como una institución política que ha quedado en una posición de replanteamiento y ajuste estratégico. Y es que la expectativa de contar con el excanciller como candidato generaba un impulso significativo en términos electorales, especialmente en Jalisco, donde las encuestas sugerían que podría competir fuertemente e incluso superar a Xóchitl Gálvez.

Enrique Toussant describió la decisión de Ebrard como un golpe duro para Movimiento Ciudadano, ya que, aunque la llegada de Ebrard habría supuesto un desafío logístico para el partido, con la necesidad de negociar y distribuir candidaturas, la ausencia de una figura de peso como él representa un vacío estratégico que Movimiento Ciudadano deberá llenar de alguna manera.

“Lo de la decisión de Marcelo Ebrard, pues sí, supone, a mí me parece un golpe duro para Movimiento Ciudadano, porque creo que las expectativas que pudieran tener el excanciller en términos electorales, eran unas expectativas más altas […] Samuel García es una incógnita, al menos para mí, sigue siendo una incógnita como candidato. Creo que es candidato que puede llegar a crecer. Hay que ver cómo levanta la candidatura de Samuel García, yo tengo mis dudas de que pueda llegar lejos”, señaló el experto en política.

La experta Mónica Montaño coincidió en que la candidatura de Samuel García busca crecer a nivel nacional, pero las expectativas de victoria son bajas.

Samuel García, conocido por su presencia en redes sociales, es percibido como una potencia en este ámbito, especialmente entre los jóvenes, destacaron ambos analistas.

“Lo que tiene él (Samuel García) es que ha sido Senador, también ha tenido otros cargos públicos y creo que eso de las redes sociales va a ser lo que le dé más peso junto con su esposa. Porque pareciera que esa es la figura que está más presente entre jóvenes y usuarios de redes sociales, por eso podría darle un cierto porcentaje, quizás 10 o 15 por ciento, quizás, pero no se le ve como un ganador. Quizá lo que están haciendo es sólo para crecer el partido a nivel nacional y salirse de sus Estados tradicionales que son Jalisco y Nuevo León”, señaló la experta.

Toussant coincidió en ello: “Creo que es una potencia. Samuel García en las redes sociales lo es y también su esposa, que es una influencer muy importante. Sí veo que Samuel García podría crecer entre los jóvenes, entre aquellos que tienen 18 a 35 años, me parece que ahí puede crecer, porque el propio Samuel tiene un trabajo muy importante en las redes sociales, pero yo veo muy difícil (que gane)”, señaló Toussant.

No obstante, Toussant plantea la incertidumbre de si esta candidatura se percibirá como artificial, similar a la experiencia con Jaime Rodríguez “El Bronco”.

“Hay que ver si la gente percibe la candidatura de Samuel como artificial, un poco como lo que pasó con Jaime Rodríguez, “El Bronco”, que, aunque no le fue tan mal porque sacó 5 por ciento, pero a la gente no le gustó que el Bronco incumpliera su palabra de dejar la gubernatura de Nuevo León. Es lo mismo con Samuel García que Samuel prometió que no iba a hacer eso”.