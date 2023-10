Movimiento Ciudadano va a otras elecciones estatales sin respaldo ni candidatos

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).— En las últimas elecciones de 2023, donde se disputaron las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, Movimiento Ciudadano decidió no contender bajo el argumento de que estaba alistándose para los comicios de 2024. Ahora, a semanas de que empiecen los primeros procesos electorales para renovar nueve gubernaturas, el partido naranja se ve en aprietos sin candidatos populares ni un apoyo que se muestre en las preferencias de voto.

Mientras que el oficialismo y los partidos opositores PAN, PRI y PRD ya empiezan a dar a conocer los nombres de sus posibles candidatos para los estados que cambiarán de Gobierno, el partido naranja ha quedado rezagado sin aspirantes claros ni populares en al menos cinco entidades, y marca una preferencia electoral en las encuestas de máximo 8.5 por ciento en todos los estados a excepción de Jalisco.

E incluso ahí, en el bastión emecista gobernado por Enrique Alfaro Ramírez, Morena ha logrado posicionarse mejor en las encuestas realizadas por Demoscopia Digital y Massive Caller, con una ventaja de 2.2 y 2.9 puntos, respectivamente. En Veracruz, de donde es originario y representante el dirigente nacional Dante Delgado, ninguna de las dos casas encuestadoras antes citadas identificó a un posible candidato como opción, y sólo Demoscopia Digital le dio al partido una preferencia electoral de 3.8 por ciento.

NOMBRES SIN MARCA

A consideración del especialista, si Dante Delgado ha realizado una buena labor de “caza talentos” para identificar a personajes que podrían postular a las gubernaturas en el 2024, MC podría recibir el voto de la ciudadanía que se ha visto decepcionada por Morena, y si bien duda que pudieran ganar, al menos lograría un porcentaje de apoyo electoral.

“La fuerza de Movimiento Ciudadano está en sus personajes, no en el partido. Pasó en Jalisco [con Enrique Alfaro] y en Nuevo León [con Samuel García]. Su votación en el 2024 va a depender enormemente de las personas que logre jalar como candidatos, porque no ha hecho partido, no ha generado estructuras internas ni marca”, explicó Toussaint.