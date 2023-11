Lemus ve cerca la candidatura en Jalisco, pero enfrente está la Senadora Delgadillo

En Jalisco, la paridad de género está generando conflictos en Movimiento Ciudadano, que busca un candidato masculino, Pablo Lemus, a pesar de que Morena lidera las encuestas. La retirada del Senador Clemente Castañeda ha aumentado las especulaciones sobre Lemus, pero existen dudas sobre su viabilidad debido a las restricciones de género del INE. Esta situación podría beneficiar, según analistas, a Verónica Delgadillo.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).–. En Jalisco, rumbo a la elección a la gubernatura, la paridad de género ha movido las piezas del tablero electoral, especialmente en Movimiento Ciudadano, partido gobernante en la entidad, que ha emprendido una pelea porque la candidatura sea para el Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.

En Jalisco la competencia se centrará en dos fuerzas principales: por un lado, Movimiento Ciudadano que tiene la fuerza del Gobierno del estado y Morena que cuenta con una presencia nacional y que, además, ha rebasado al partido naranja en las encuestas, como explicó el profesor en Ciencia Política, con especialidad en Teoría Política por la Universidad de Guadalajara, José Antonio Elvira de la Torre.

La contienda interna en MC, hasta hace poco, se perfilaba como una disputa entre el Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien no cuenta con la simpatía y aval del Gobernador, y un miembro cercado del equipo de Enrique Alfaro: el Senador Clemente Castañeda, quien el 27 de octubre se retiró del proceso.

“Yo he sido un constructor de este proyecto y no voy a ser quien lo divida, al contrario, voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi pasión y todo mi talento para que nuestro movimiento siga teniendo un futuro promisorio. Por ello, con la frente en alto y poniendo el interés colectivo por encima del personal, quiero informarles que he decidido no registrarme en la contienda interna de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de nuestro Estado”, expresó en un video subido a sus redes sociales.

El anuncio de Clemente Castañeda levantó las especulaciones que dan casi por hecho que el candidato del partido naranja será el Alcalde de Guadalajara, quien ha encabezado las encuestas de preferencia.

Sin embargo, expertos en el tema difieren sobre si el actual Alcalde de Guadalajara podrá participar como candidato del partido naranja, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría bloquear su candidatura y exigir una candidatura de género, beneficiando a otros aspirantes.

La decisión de Clemente Castañeda de no participar en el proceso, según consideró Hurtado, se relaciona con su comprensión de que la paridad de género será un requisito en esta elección. Además, el analista destacó que la candidatura de Pablo Lemus no procederá debido a estas restricciones.

Para Movimiento Ciudadano, la aplicación de la paridad de género plantea una complicación considerable, explicó el académico, debido a la importancia de la competitividad como criterio para la postulación de candidatas en los espacios donde el partido obtuvo el mayor porcentaje de votación, lo que quiere decir que en Jalisco, el partido de Dante Delgado tendría que postular a una mujer.

“A mí me da la impresión de que fue lo que Clemente fue lo que negoció. No sé, puede ser que solamente él lo supiera, que haya hablado con el Gobernador en ese entendido, de que lo de Pablo Lemus es meramente temporal, es llamarada de petate. Él se mantendría como un virtual candidato, pero más o menos hasta febrero, antes de que inicien las campañas, porque en febrero el INE debe de tomar la determinación si es procedente o no esa candidatura”, expresó Hurtado.

El especialista, además, sugirió que el Senador emecista incluso hasta haya negociado su retiro de manera estratégica.

“Yo creo que lo que negoció Clemente es ver si llevaría mano en la definición de Guadalajara y me da la impresión de que hasta en Zapopan. Creo que con esta decisión Clemente al final de cuentas va a ser el ganador porque no va a ser candidato a Gobernador como tampoco Pablo Lemus, pero sin embargo va a tratar que sus propuestas, las personas que él proponga sean los candidatos en los dos municipios más importantes de Jalisco”, dijo.

El profesor José Antonio Elvira de la Torre, no comparte la visión de que Pablo Lemus sea bajado por el INE por el tema de paridad.

“Veo difícil escenario que ocurra eso. Ya ha pasado en, digamos, varias elecciones, tanto en 2018 como en 2021 que algunos partidos, no todos, no han cumplido a cabalidad con las disposiciones legales en términos de paridad. Y entonces, bajo criterios no muy claros, se ha definido tanto por las autoridades electorales como por los tribunales, que las candidaturas quedan como fueron propuestas. Veo difícil el tema de que ocurriera, aunque evidentemente los instrumentos legales existen”, señaló.

MC PELEA CANDIDATURA PARA HOMBRE

Movimiento Ciudadano presentó apenas este jueves una impugnación contra el acuerdo del INE que establece la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas, argumentando que la paridad horizontal sólo debería aplicarse a los ayuntamientos y cargos legislativos, no a las gubernaturas.

Fue el Diputado de Morena, Hamlet Almaguer García, quien compartió en sus redes sociales el documento presentado por Juan Miguel Castro Rendón, representante de MC ante el INE, en el que este sostiene que la paridad horizontal no debería ser aplicada a las candidaturas a gubernaturas y que esta decisión viola el artículo 41 de la Constitución al transgredir los principios de motivación y fundamentación, afectando la legalidad electoral en términos de certeza jurídica, configuración legislativa y auto organización.

El partido MC usó el artículo 237 Bis de la Constitución local de Jalisco para argüir que la responsabilidad de garantizar la paridad recae principalmente en los partidos políticos. Además, el partido naranja afirma que el INE ha malinterpretado los artículos 35 y 41 de la Constitución federal y aboga por aplicar la paridad de género de acuerdo a la naturaleza del cargo, considerando que no todos los cargos son colegiados y no todos tienen suplentes.

Por su parte, el representante de Morena ante el INE, Hamlet García Almaguer, señaló que el acuerdo del INE implica la obligación de postular a una mujer para el cargo de Gobernador, ya que escribió en sus redes sociales: “Saben que si el acuerdo del INE sobrevive tendrían que postular a una mujer en Jalisco por competencia”.

Javier Hurtado, experto en asuntos electorales, expresó que esta impugnación era previsible debido a que MC es el único partido político que no ha modificado sus documentos básicos para cumplir con la paridad de género en sus candidaturas. Para el especialista, además, la impugnación está mal fundamentada y MC está confundiendo conceptos importantes.

Movimiento Ciudadano alega que la paridad horizontal sólo debería aplicarse a los ayuntamientos y no a las gubernaturas. Sin embargo, el experto aclaró que, en el caso de las gubernaturas, se trata de una paridad transversal, que atraviesa diferentes estados y no se limita a los municipios.

“Ya se veía venir. Era inminente porque MC es el único partido que no modificó sus documentos básicos. Era evidente que lo iban a hacer. La impugnación está mal fundamentada […]Lo que pasa es que ellos se están confundiendo. Una cosa es la paridad horizontal y otra cosa es la paridad vertical y otra cosa es la paridad transversal o paridad total, o paridad sustantiva. En el caso de las gubernaturas, es una paridad transversal, que como lo dice su nombre, atraviesa diferentes estados en el caso de un cargo de elección que se va a elegir el mismo día. En este caso las ocho gubernaturas y la Jefatura de la Ciudad de México”, dijo.

El experto también criticó la referencia de MC al artículo 237 Bis de la Constitución local de Jalisco, señalando que este artículo remite a la autoridad electoral nacional y no exime a los partidos políticos de la obligación de cumplir con la paridad de género en las gubernaturas.

“¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? si ahí dice. El artículo 237 bis dice que tratándose de las gubernaturas los partidos políticos tendrán que acatar las instrucciones de la autoridad electoral competente. […] Entonces 237 bis los remite a la autoridad electoral nacional. [..] Lo que pasa es que estos señores no toman en cuenta el marco jurídico. Para ellos lo único que importa son sus ambiciones, sus pretensiones, sus intereses y sus negocios que quieren hacer con el poder. Les importa un bledo la legislación electoral y la Constitución, porque eso está en la Constitución. Las sentencias del Tribunal y los acuerdos del INE los ignoran olímpicamente Movimiento Ciudadano. Entonces era de esperarse que lo impugnaran.”

Hurtado consideró que la impugnación de MC es más una expresión de intereses y ambiciones políticas que una consideración del marco jurídico y la legislación electoral, pues recordó que a lo largo de los procesos electorales recientes, siempre ha habido un partido que impugna los acuerdos del INE para implementar la paridad de género, pero estas impugnaciones rara vez prosperan. Por lo que, en última instancia, según el especialista, es poco probable que el INE avale la impugnación de MC.

“Lo que más me llama la atención a mí es la enorme desconexión con la realidad, de los aspirantes varones que se dan por hecho que van a ser candidatos, cuando yo te lo aseguro, que no va a ser así, o sea. En caso al menos de Movimiento Ciudadano por donde quiera que lo quieras analizar”, expresó.

Por su parte, José Antonio Elvira de la Torre, reiteró que hay tres características clave que deben considerarse en esta contienda electoral. En primer lugar, la evaluación de los gobiernos estatales y municipales del partido en el poder no ha sido favorable en términos de satisfacción ciudadana con su desempeño. Además, la evaluación de los gobiernos del partido con mayor fuerza política en el estado, Movimiento Ciudadano, tampoco es positiva.

“Eso como una primera condición que ya complicaba el escenario para MC, dado que entonces, bajo esa lógica, se abren las posibilidades para otros partidos.”

El profesor en Ciencia Política agregó que, además de que MC no tiene un escenario fácil debido a su desempeño en el gobierno, a eso hay que sumarle otras consideraciones que no se tenían previstas: la confrontación al interior del MC por la candidatura al Gobierno del Estado, que resquebraja un poco la lógica del funcionamiento que había tenido MC Jalisco durante toda su historia.

LA LUCHA DE MORENA

José Antonio Elvira de la Torre destacó que, en el caso de Morena, “también se complica un poco por el tema de la disposición institucional de las candidaturas en paridad a las gubernaturas de los estados, y entonces la reconfiguración de las candidaturas de mujeres y hombres en ese partido va a ser un factor de dificultad.”

En este contexto, dijo, que Jalisco podría emerger como uno de los estados que presente una candidatura femenina en el partido Morena.

Javier Hurtado coincidió en que la paridad de género también reconfigura el escenario de Morena. Recordó que en las elecciones gubernamentales de 2021, el partido guinda utilizó criterios basados en encuestas para definir candidaturas, como en el caso de Américo Villarreal, donde Morena justificó la competitividad de Tamaulipas basándose en la intención de voto.

Siguiendo este criterio de competitividad, Jalisco se ubicaría por encima de Guanajuato y Yucatán en cuanto a intención de voto. Otro aspecto a considerar, detalló, es la repartición de candidaturas en otros estados con base en compromisos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora de la 4T, Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, el especialista comentó que Morena hará todo lo posible para impulsar las candidaturas de Omar García Harfuch en la Ciudad de México, Javier May en Tabasco y Ricardo Sheffield en Guanajuato. Sin embargo, surgen preguntas sobre quién sería el cuarto candidato masculino. Se menciona el caso de Chiapas y la posible candidatura de Eduardo Ramírez.

El regidor Carlos Lomelí es quien encabeza las encuestas en Jalisco como favorito para obtener la coordinación de la 4T en Jalisco, sin embargo, Hurtado lo descarta debido a que ya fue candidato en la elección pasada, lo que considera es una violación del principio de alternancia de género.

“Él ya fue candidato en la elección pasada, entonces no puedes repetir, es decir, él ya ejerció su derecho a ser votado. En todo caso, podría ser otro hombre, pero no él. Yo lo veo muy forzado porque entonces ahí entra en otro criterio, en el sentido de que hay muchísimas mujeres que no han sido votadas para la gubernatura de Jalisco y que ahí están en la fila. Yo descarto a Carlos Lomelí porque ya fue candidato, sería irracional postular a la misma persona hombre”, dijo.

También se mencionan otras opciones como José María Martínez, aunque se plantea que podría dividir al partido debido a sus posturas conservadoras.

En cuanto a las posibles candidatas mujeres, los dos especialistas señalaron a Clara Cárdenas y Claudia Delgadillo, aunque se plantean cuestionamientos sobre sus antecedentes y reputación. Por último, también se plantea a la Diputada Cecilia Márquez como una opción, considerando su trayectoria en Morena y su acompañamiento a López Obrador desde 2005-2006.

Por su parte, Elvira de la Torre consideró: “En realidad, la competencia está en función de dos aspirantes masculinos: el coordinador de los diputados y el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí. Y si se decide que para Jalisco hubiera abierto a la mujer, quizá la competencia más fuerte pudiera estar entre la diputada federal, Cecilia Márquez, y la coordinadora de los trabajos de la estatal Bienestar, Clara Cárdenas”.

PARTIDOS LOCALES

En Jalisco se ha especulado mucho sobre la probable participación electoral del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, explicó Javier Hurtado, pero él considera que es solo una especulación, pues dijo que existen obstáculos legales que podrían obstaculizar su participación.

Explicó que Villanueva ha sido mencionado como posible candidato y que se ha sugerido que podría buscar su postulación a través del partido político de la Universidad, conocido como “Hagamos”. No obstante, dijo que tampoco podría avanzar en su aspiración debido a la reciente reforma al artículo 237 bis del Código electoral de Jalisco, la cual señala que, tratándose de los partidos políticos locales, se debe observar el principio de alternancia de género.

En caso de que un partido local no haya postulado a una mujer previamente como candidata a Gobernadora, la primera candidatura que postulen debe ser ocupada por una mujer. Esto no hace posible la candidatura de Ricardo Villanueva, ya que los partidos locales no cumplieron con esta condición en elecciones anteriores.

No obstante, Hurtado reveló que los partidos locales de Hagamos, ligados a la UdeG, y Futuro de Pedro Kumamoto, podrían ir en alianza con Morena.

“Parece ser que Hagamos, que es el partido de la Universidad, y Futuro, sí se van a aliar con Morena, el PVEM y el PT. Eso ya se está cocinando, yo creo porque el Gobernador los ha tratado mal, quien ha dicho que los partidos políticos locales que se dedican a estarlo perjudicando y mencionó directamente a Pedro Kumamoto, al Partido Futuro y su Presidenta. Entonces están muy sentidos todos los partidos con Movimiento Ciudadano.”

FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

En el caso del Frente Amplio, sobre los aspirantes que se perfilen, el profesor Elvira de la Torre dijo que hay varias cuestiones que se tienen que resolver, como las versiones deque Jalisco iba a ser una posición dentro de las candidaturas a los Gobiernos de los Estados que se darían al PRI.

El Frente Amplio por México dio a conocer que los candidatos para Yucatán, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México serán hombres, después de que el INE ordenara a los partidos políticos que, de los nueve contendientes por cada estado donde se renovarán gubernaturas en 2024 en cinco las candidatas deben ser mujeres.

Además, detalló que la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), postulará a mujeres en los estados de Chiapas, Tabasco, Jalisco, Morelos y Guanajuato.

En el caso concreto de Jalisco, Acción Nacional podría postular a una mujer externa al Frente Amplio, por lo que se ha especulado que será del PRI.

Entre los aspirantes priistas se encuentran Hugo Rodríguez y la Diputada Laura Haro. Por el PAN, figura el presidente del Comité estatal, Diana González.

Cuestionado sobre quiénes se perfilan del Frente Amplio, Hurtado consideró que, al ser mujer, la aspirante podría ser la Diputada federal Laura Haro, Presidenta del PRI en Jalisco.

