ENTREVISTA | Me preocupa el proceso de Morena, se pone en riesgo la 4T: López-Gatell

En entrevista con “Los Periodistas”, Hugo López-Gatell dijo que lo más importante no son las personas, sino cuidar la credibilidad del movimiento de transformación. El exfuncionario dijo que él ha decidido alzar la voz para señalar las inconsistencias que hay en el proceso, lo que ha provocado que sea calificado como “rupturista”, cuando no es así.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Hugo López-Gatell, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, aseguró que la falta de claridad por parte de la dirigencia de Morena para la elección de las y los candidatos en la capital y ocho entidades pone en riesgo el movimiento fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con”Los Periodistas”, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el exsubsecretario de Salud expresó su preocupación por el silencio que ha guardado el partido que dirige Mario Delgado ante el actuar que han tenido algunos aspirantes en la capital del país.

“El proceso me parece que es preocupante porque a lo que estaría llevando es un alejamiento del partido Morena respecto al pueblo y esto pondría en riesgo este proceso de transformación que el Presidente con tanto esfuerzo ha ido construyendo […] La pregunta clave es: ¿dónde está el partido? ¿Y dónde están también una gran cantidad de líderes políticos o intelectuales que han sido referentes morales de la izquierda? Hay varios, ¿dónde están?, ¿por qué no se pronuncian?”.

El exfuncionario dijo que lo más importante no son las personas, sino cuidar la credibilidad del movimiento. “Yo no he pensado en todo este proceso en personas, lo que he pensado que lo más valioso es cuidar la credibilidad del Movimiento de Regeneración Nacional, yo hablo del movimiento, no del partido, no del aparato que ese puede ser reemplazable en otros ciclos. Yo no veo que se esté pronunciando la dirigencia del partido”.

López-Gatell afirmó que ante esta situación él ha decidido alzar la voz para señalar las inconsistencias, sin embargo, dijo, esto ha provocado que sea calificado como “rupturista”, cuando sostuvo que no es así.

“Es momento de que alguien diga algo si nadie al interior lo ha querido decir y cuando se dice empieza la deformación dicen que soy Ebrard y que soy rupturista. Aclaro, yo no soy rupturista, yo voy a estar manteniendo la unidad de propósito, pero con la esencia del movimiento que es la práctica que hemos aprendido de López Obrador y de años de lucha de la izquierda”.

El pasado 30 de octubre, Hugo López-Gatell calificó de “inusual” que las reglas de Morena cambien conforme se desarrolla la selección de las y los candidatos, luego de que el anuncio de los resultados se pospusiera hasta el 10 de noviembre .

Ante los señalamientos, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró este martes que la entrega de resultados fue retrasada con el fin de dar mayor claridad y evitar un “Berdejazo” en el proceso interno, en referencia a Ricardo Mejía Berdeja, quien buscó la candidatura de Morena en Coahuila, la cual al no favorecerle lo llevó a desconocer todo el proceso y a ser el abanderado del PT.

En conferencia de prensa, Delgado explicó que la publicación original de los resultados de las coordinaciones estatales iba a llevarse a cabo el 30 de octubre; sin embargo, fue extendido hasta el 10 de noviembre con el fin de dar claridad a la designación de los puestos, esto para evitar inconformidades ante el acatamiento de la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) por aplicar cinco candidaturas para mujeres como un acuerdo de paridad de género.

“Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres, y necesitamos, queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que, ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores”, detalló.

López-Gatell reveló que desde que comenzó el proceso de selección, diversas personas dentro del partido se acercaron a él para invitarlo a declinar, una situación que lamentó y que comparó con los vicios de la vieja política.

“Desde que empezó el proceso me han invitado a declinar. Empezó el proceso y días antes del registro el 25 de septiembre, empezaron a buscarme distintos personajes con señales varias que iban en el sentido de que ‘cuidado, porque ahí viene Omar y lo que tenemos que hacer es cerrar filas con la izquierda. Declina por Clara porque ella es de izquierda’. No veo que hay una lista donde se pongan rangos de izquierdismo”.

El exsubsecretario afirmó que inclusive estas personas le achacaron una posible derrota de Morena en la Ciudad de México, si no aceptaba declinar a favor de alguno de sus compañeros. Aseguró, que este tipo de prácticas son iguales a las del priismo en el pasado.

“Algunos compañeros empezaron a presionarme y decirme ‘tú vas a dividir la izquierda’ inclusive empezaron a pasarme una factura anticipada de ‘y si perdemos en la Ciudad de México tú vas a ser el culpable’, esto me recordó en las prácticas del priismo añejo, autoritarias que toman decisiones a espaldas del pueblo y deciden anticipadamente cuál es la voluntad del pueblo. Me invitaban a declinar, a disciplinarme”.

Finalmente, Hugo López-Gatell reiteró su preocupación por la práctica de este tipo de políticas del pasado, mismas que la izquierda ha combatido durante toda su historia.

“Nos preocupa ver la persistencia de las prácticas políticas del pasado, aquellas con las que la izquierda ha luchado por décadas, los patos cumulares, los acarreados, el uso de cantidades monstruosas de dinero que se desperdicia en espectaculares”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado