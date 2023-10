Morena retrasó resultados para evitar rupturas: Delgado; respetará paridad de género

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró esta martes que retrasaron la entrega de resultados de las nueve gubernaturas que cambiarán en 2024 con el fin de dar mayor claridad en el proceso y evitar un “Berdejazo” en el proceso interno.

Durante una conferencia de prensa, explicó que la publicación original de los resultados de las coordinaciones estatales iba a llevarse a cabo el día de ayer; sin embargo, lo extendieron hasta el próximo 10 de noviembre con el fin de dar claridad a la designación de los puestos, esto para evitar inconformidades ante el acatamiento de la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) por aplicar cinco candidaturas para mujeres como un acuerdo de paridad de género.

“Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres, y necesitamos, queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que, ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores”, detalló.

