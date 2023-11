Los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza matan a más de 40 periodistas

Los Ángeles, 19 de noviembre (LaOpinión).- Cuatro periodistas y dos trabajadores de medios locales murieron bajo bombardeos israelíes, elevando la cifra de reporteros fallecidos a la cuarentena desde el inicio de la guerra, en un día calificado de “sangriento” por el Sindicato de Periodistas Palestino.

Entre los fallecidos están Sari Mansour y Hasouneh Salim, los dos muertos en ataques contra el campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de Gaza, cuando estaban en la misma casa, según prensa local.

Otro de los muertos es Mustafa Al Sawaf, veterano periodista que había trabajado para medios como la cadena británica BBC, conocido analista en asuntos políticos palestinos y escritor, que pereció por un bombardeo israelí en contra de su domicilio en Gaza.

A estos fallecidos se añaden Musab Ashour, fotoperiodista local, así como Abdelhamid Awad, empleado en la radio Al Aqsa, y Amer Abu Hayya, trabajador en el canal de televisión de la misma compañía.

Desde el estallido de la guerra entre el Ejército israelí y Hamás el 7 de octubre, las y los periodistas de Gaza pagan un alto precio: una cuarentena ha muerto en lo que va de conflicto, parte de ellos mientras informaban sobre terreno, y otros en sus propias casas, donde mueren en bombardeos junto a otros miembros de sus familias, como le está sucediendo a miles de civiles de la Franja.

El número de gazatíes muertos en 44 días de guerra supera los 16 mil, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás, que se sigue enfrentando a la incursión terrestre israelí sobre el enclave, que inició el 27 de octubre.

Two journalists died last night in an Israeli air raid.

Sari Mansour and Hassouneh Salim were stationed in the Bureij refugee camp. Since the start of the war, 42 journalists have lost their lives. #Israel #Gaza

— INW English (@INWEnglish) November 19, 2023