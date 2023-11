Un periodista palestino muere junto con 11 familiares tras bombardeo israelí en Gaza

Abu Hatab había estado trabajando en directo tan solo una hora antes de su muerte; con él ya son cuatros los periodistas de la cadena —más de 30 en total— que han muerto en los bombardeos iniciados el pasado 7 de octubre, según la agencia de noticias palestina Wafa.

Además, los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han matado a otras 15 personas en la ciudad de Gaza, incluido el periodista Mohamed al Bayari.

Por otro lado, el Hospital de la Amistad Turco-Palestina de Ciudad de Gaza ha anunciado la muerte de cuatro pacientes de cáncer tan solo un día después de cesar sus actividades debido a los últimos bombardeos de Israel y la falta de combustible.

Asimismo, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) ha confirmado la muerte de otros dos de sus trabajadores, sumando un total 72.

El número de palestinos muertos a causa de la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha superado la barrera de los nueve mil, según han indicado este jueves las autoridades del enclave palestino, controlado por el grupo islamista.

Here is the English translation of a journalist reporting the death of his colleague, Mohamed Abu Hatab, who was massacred alongside his entire family in Israeli airstrikes.

It’s absolutely heartbreaking. pic.twitter.com/RjMOqIzYTo

— abul ma’ali (@abulmaali_) November 3, 2023