Trump regresa a frontera entre EU y México para promover agenda radical antimigrante

Por Jill Colvin, Paul J. Weber y Michelle L. Price

Edingur, Texas, Estados Unidos, 19 de noviembre (AP).- Donald Trump regresó a la frontera entre Estados Unidos y México para una visita el domingo mientras promueve una agenda intransigente de inmigración que sería mucho más expansiva que las políticas que aplicó como Presidente.

Antes de hablar en Edinburg, Texas, Trump sirvió comidas a los soldados de la Guardia Nacional de Texas, policías y otros que estarán estacionados en la frontera durante el Día de Acción de Gracias. Lo acompañó el gobernador republicano Greg Abbott, un viejo aliado y colega halcón fronterizo que se espera respalde al favorito para la nominación de 2024 durante la visita, según una persona cercana a Trump que habló bajo la condición de anonimato antes de un anuncio formal.

Trump y Abbott repartieron tacos y el expresidente dio saludos de mano y posó para fotografías. Planeaban hablar con unos 150 simpatizantes afuera de un hangar del aeropuerto en la ciudad, que está a unos 48 kilómetros (30 millas) de la frontera.

Trump ha estado presentando propuestas de inmigración que marcarían una escalada dramática del enfoque que utilizó siendo mandatario y que provocaron alarmas de activistas de derechos civiles y numerosas apelaciones judiciales.

Trump serving Thanksgiving Lunch to the border agents in Texas with Governor Greg Abbott who just endorsed him for President 2024.

Trump will always be the People’s President because he interacts with the American people and is one of the many reasons why people supports him.… pic.twitter.com/9TSb0VzVA5

— ꪻꫝể ꪻꫝể (@TheThe1776) November 19, 2023