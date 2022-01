Lionsgate comparte primer avance de Expired con Hugo Weaving y Ryan Kwanten

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 20 de enero (ASMéxico).- Expired es la nueva película de Lionsgate Movies protagonizada por los actores Hugo Weaving (Matrix, El Señor de los Anillos) y Ryan Kwanten (Dead Silence), un nuevo thriller de ciencia ficción del que ya tenemos su primer tráiler.

Así lo han presentado sus responsables, confirmando su fecha de estreno tanto en cines como en plataformas de streaming para el próximo 18 de marzo de 2022. Aprovechando la ocasión se ha distribuido también el póster definitivo del filme.

NUEVO THRILLER DE CIENCIA FICCIÓN Y SUSPENSO

El tráiler presenta un futuro repleto de rascacielos y luces de neón en macrociudades sobrepobladas, una sociedad en la que las relaciones entre humanos han quedado prácticamente olvidadas y en la que la supervivencia individual es el único objetivo de cada individuo. Por ello, Jack (Ryan Kwanten) decide convertirse en asesino a sueldo.

in the future, love is unknown and dangerous. pic.twitter.com/259bTepQqs

— Lionsgate (@Lionsgate) January 20, 2022