Richard Belzer, estrella de La Ley y el Orden, muere a los 78 años en Francia

El detective John Munch fue el personaje más célebre de Belzer en las series de misterio La Ley y el Orden y su secuela Unidad de Víctimas Especiales; también actuó en películas como Scarface y Girl 6, dirigida por Spike Lee.

Por Eric Santos

Ciudad de México, 20 de febrero (ASMéxico).- El actor estadounidense Richard Belzer ha fallecido este domingo a los 78 años de edad en su casa de Bozouls, en el sur de Francia. A lo largo de su carrera participó en decenas y decenas de títulos y se convirtió en un rostro habitual en la televisión americana, especialmente gracias a su papel de detective en La Ley y el orden y en La Ley y el orden: unidad de víctimas especiales, en la que trabajó durante más de 300 episodios.

En la televisión estadounidense tuvo su propio show en los años ochenta, apareció en títulos como Miami Vice, The Flash, Expediente X, The Wire y por supuesto Homicide: Life on the Street, en la que estuvo 122 episodios y que le brindó todavía más fama.

Pero Richard Belzer no se guardó su talento solo para la televisión, sino que también participó en unas cuantas películas de cine. Debutó en los setenta con The Groove Tube, y después tuvo papeles en Scarface, America, Girl 6 de Spike Lee, Jump y Gilbert, siendo esta última su trabajo más reciente. Por si fuera poco, también ejerció como productor ejecutivo en un par de ocasiones y escribió tres libros, uno de ellos cobre conspiraciones como las que rodean a las muertes de Kennedy o Elvis Presley.

EL LADO PERSONAL DE RICHARD BELZER

En el plano personal, Belzer había superado un cáncer testicular en los 80 y esa experiencia le sirvió de inspiración para su comedia Another Lone Nut. En ese mismo formato bromeó sobre cómo Hulk Hogan supuestamente le asfixió en su programa haciéndole perder el conocimiento, lo que llevó a caer y golpearse la cabeza con el escenario. Belzer le demandó y llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Sentimentalmente hablando, Belzer comenzó una relación en los años 60 con Gail Susan Ross, pero se separaron en 1972. Poco después inició un nuevo romance con Daila Danoch, pero en el 78 lo dejaron. Ya en el 85 se casó con Harlee McBride, con la que ha estado hasta el fin de sus días.

