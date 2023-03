PAN y PRD acusaron fraude por años en el Edomex. Ahora abrazan “a su verdugo”: el PRI

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– El Estado de México ha sido tierra de dominio priista durante casi un siglo. Un territorio marcado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por acusaciones de elecciones amañadas con compra de votos, personas acarreadas y urnas “embarazadas”. Ahora esta entidad se alista para otras elecciones, que se debatirán entre el Grupo de Atlacomulco y el oficialismo de Morena.

Para estas elecciones locales, el PRI se ha aliado con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para presentar a Alejandra del Moral Vela como candidata, aunque son estos últimos dos partidos los que en comicios anteriores fueron los primeros en denunciar al tricolor por fraude electoral, presuntas prácticas ilegales, rebaso de tope de gastos de campaña y ha buscado por todos los medios impedir la toma de la gubernatura mexiquense por parte de los priistas.

“Esta es una alianza que suele decirse que es de agua y aceite, porque el PAN ha sido el adversario más antiguo y más permanente del PRI”, indicó Eduardo Huchim, exconsejero electoral de la Ciudad de México, en entrevista con SinEmbargo. “Acción Nacional nació para oponerse directamente al partido en el poder en ese momento de la historia (1939), y ahora pues están aliados. Incluso, también con el PRD, cuya ideología suele ser divergentes de los que tiene un partido de derecha como es el PAN”.

Desde 1993, el Revolucionario Institucional no ha logrado menos de un millón 300 mil votos en la entidad, y ha gobernado de manera ininterrumpida ahí durante casi cien años. Incluso, de la mano de este partido un Gobernador del Grupo Atlacomulco llegó a la Presidencia de la República: Enrique Peña Nieto en el 2012.

El Estado de México es la entidad federativa con el padrón electoral más grande del país con 12.7 millones de votantes al 28 de febrero de 2023, lo cual lo convierte en un botín y una antesala para las elecciones federales, que se celebran un año después de las gubernamentales mexiquenses.

“El PRI ha sido un partido que ha ido en retroceso, y que en este momento está muy lejos de aquel partido hegemónico que fue en el siglo pasado”, expuso Huchim.

CAMBIO DE SIGLO PONE EN DUDA AL PRIISMO

Arturo Montiel Rojas fue el ganador oficial de las elecciones más complejas que enfrentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando en 1999 se sobrepuso al panista José Luis Durán Reveles por sólo 225 mil votos de diferencia, mientras que el candidato perredista Higinio Martínez Miranda se quedó atrás al lograr sólo 710 mil votos.

Francisco Cruz, periodista que ha documentado la operación del Grupo Atlacomulco en el Estado de México, asegura que el PRI no ha sabido ganar sin fraude, y las últimas elecciones gubernamentales del siglo XX no fueron una excepción. Incluso, un diccionario enciclopédico publicado meses antes de los comicios ya señalaba a Montiel Rojas como “Gobernador Constitucional del Estado de México”.

“El PRI en el Estado de México –y en especial el Grupo Atlacomulco, que es el que lo controla– es un engaño histórico. Es un engaño histórico que se ha sostenido, y se sostiene, con base en la mentira, el engaño y el fraude electoral”, señaló el autor de Negocios de familia. Biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco.

“Por primera vez sí hay posibilidades reales de que el PRI pueda perder las elecciones. Las ha perdido en otras ocasiones, pero en la mesa gana, o gana a través del fraude, pero por primera vez en la historia –a partir de 1942, que es cuando se le da forma lo que llaman el Grupo Atlacomulco, que es uno de de los grupos político mafiosos más importantes que ha dado el priísmo y que es el único que realmente queda con vida– hay las posibilidades reales de que pierda”.

Tras las elecciones de 1999, el Consejo estatal de Acción Nacional impugnó los comicios hasta llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero Montiel Rojas fue ratificado como Gobernador. Ante esto, la oposición anunció que la Presidencia de la Gran Comisión del Congreso local no convocaría a la sesión de toma de protesta del priista para intentar impedir que asumiera el cargo frente al Ejecutivo mexiquense.

EL CONTROL DEL IEEM

De los siete consejeros y consejeras del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) –incluyendo a la Presidenta–, únicamente una de ellas, Karina Ivonne Vaquera Montoya, puede ser considerada independiente, mientras que los demás tienen una clara afiliación con el priismo, acusó Francisco Cruz.

En su “Estudio sobre la Calidad de la Ciudadanía en el Estado de México”, el mismo organismo local identificó que en el 2019 sólo el 7 por ciento de las y los mexiquenses tenían “mucha” confianza en sus operaciones, mientras que 28 por ciento dijo que tenía “alguna” confianza, el 38 por ciento que tenía “poca” y el 25 por ciento que no tenía “nada” de confianza en el IEEM.

El exconsejero capitalino Eduardo Huchim coincidió en la falta de independencia e imparcialidad del instituto, a pesar de que a éste le corresponde ser árbitro en las disputas por comicios, que ha recibido sin falta desde 1999 impugnaciones del PAN y del PRD por los cómputos distritales que han dado el triunfo al tricolor.

“El Instituto Electoral mexiquense ha sido tradicionalmente un instrumento dominado por el Gobierno y por su partido: por el PRI. No garantiza elecciones limpias, no garantiza imparcialidad en las decisiones que se toman y, efectivamente, hay una minoría que puede considerarse imparcial, pero no basta eso en un conjunto de consejeros para poder garantizar limpieza en las elecciones”, advirtió.