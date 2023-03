“Entregaron el corazón”, dice AMLO a beisbolistas mexicanos tras derrota contra Japón

“Nunca se había tenido un papel tan destacado en un campeonato mundila de béisbol”, expresó el Presidente en un video.

Ciudad de México/Miami, 20 de marzo (ASMéxico/AP).- México quedó eliminado del Clásico Mundial del Béisbol en semifinales. Un duelo de poder a poder en el que Japón lo decidió en la novena baja, evitó que los Verdes avanzaran a la final en donde ya estaba Estados Unidos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo al pendiente de la Novena Verde en toda la competición, cada que podía ponía un resumen de las victorias mexicanas en la mañanara, alabando el trabajo de los peloteros más destacados. Este día, tras la eliminación, les dejó otro mensaje:

“Tuve la dicha de ver todo el partido, apasionante como es el béisbol, coincidimos en eso. Estuvimos a punto de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo. Fue destacadísima la labor de la participación de los mexicanos, de los beisbolistas que nos representaron, entregaron todo, merecían el triunfo”.

“Nunca se había tenido un papel tan destacado en un campeonato mundial de béisbol. Un abrazo a todos los beisbolistas mexicanos. Este no es un deporte de medias tintas, no es para blandengues, no es para mediocres, es para ganar o perder, no hay punto medio”.

“Un abrazo a Benjamín Gil que dirigió muy bien, a nuestro paisano, Arozarena, que lució como lo que es, un caballo, por eso está en grandes ligas; pero todos jugaron muy bien, entregaron el corazón, hasta el picheo, pero en el béisbol se gana o se pierde, nos tocó perder, sin embargo, fue muy destacada, lo subrayo, la labor del equipo mexicano”, expresó.

Shohei Ohtani encendió el rally en el noveno inning con un doble, y Munetaka Murakami disparó un doble de dos carreras que catapultó a Japón a la victoria 6-5 ante México la noche del lunes y a la final del Clásico Mundial de béisbol.

Japón se medirá contra el campeón vigente Estados Unidos en un duelo por el campeonato el martes que enfrentará a Ohtani contra Mike Trout, su compañero de los Angelinos de Los Ángeles y jardinero central del equipo estadounidense.

Los japoneses se proclamaron campeones en las primeras dos ediciones del torneo. Estados Unidos lo hizo en la última, disputada en 2017.

México quedó tendido en el terreno del estadio de los Marlins de Miami tras alcanzar por primera vez las semifinales en un Clásico.

Tras exceder las expectativas, los mexicanos creen que su actuación tendrá un impacto para impulsar al béisbol en su país.

“En México habrá un cambio radical”, afirmó el mánager mexicano Benjamín Gil. “No sé si mañana o dentro de una semana, un mes o un año. Pero el béisbol va a empezar a crecer, si no el deporte más importante”.

“Estas dos semanas van a atraer a muchos jugadores jovencitos tanto en México como mexicanos en el extranjero. Por ese motivo siento que fue una victoria a pesar que no se ganó hoy”, añadió.

Ohtani se fue de 4-2. Anotó en la séptima entrada cuando Masataka Yoshida empató el juego con un jonrón de tres carreras contra el relevista JoJo Romero.

El doble de Ohtani ante Giovanny Gallegos fue su cuarto en el certamen. Luego que Ohtani puso en marcha el rally, Yoshida recibió un boleto que dejó la mesa servida para el hit de Murakami que liquidó el encuentro.

“México fue un equipo fantástico y nos puso en una situación muy complicada”, dijo Hideki Kuriyama, el mánager de Japón. “Siempre he tenido la fe de que siempre hay una oportunidad al final sin importar cómo ha transcurrido el juego.

La semifinal comenzó con un duelo de pitcheo entre Roki Sasaki y Patrick Sandoval, pero el poderío ofensivo japonés inclinó la balanza ante los relevistas mexicanos.

Sandoval cubrió 4 1/3 innings en blanco, diseminando cuatro hits y un boleto.

Sasaki recetó tres ponches en cuatro entradas en su primera salida fuera de Japón.

Luis Urías puso en ventaja a México en el cuarto con un jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo-central contra Sasaki, conectando una recta cortada de 90.8 millas por hora. El batazo remolcó Rowdy Téllez e Isaac Paredes, quienes se embasaron con dos de los cinco hits permitidos por Sasaki.

Decenas de scouts de MLB siguieron de cerca a Sasaki, cuya llegada a las mayores podría darse en un futuro tras convertirse en una sensación el año pasado en su segunda temporada con los Chiba Lotte Marines de la Liga del Pacífico. Algunos ponen al derecho de 21 años en la misma categoría que Ohtani. Veintiséis de los 64 lanzamientos de Sasaki eclipsaron las 100 mph.

Con su guante en el jardín izquierdo y su bate, Randy Arozarena fue el dínamo del equipo mexicano. En el quinto, el cubano nacionalizado mexicano asombró al atrapar el batazo de Kazuma Okamoto extendiendo el brazo sobre la cerca tras medir la trayectoria con absoluta serenidad. Instantes después, mientras Gil realizaba un cambio de lanzadores, Arozarena se puso a firmar autógrafos a los fanáticos detrás del muro.

“Randy es increíble”, dijo Gil. “Un talento extraordinario, con una personalidad contagiosa. Creo que todos estarán de acuerdo de que es alguien fenomenal para el béisbol, fenomenal para Cuba y fenomenal para México”.

Alex Verdugo, nuevo compañero de Yoshida en los Medias Rojas de Boston, volvió a poner en ventaja con un doble que remolcó a Arozarena en el octavo. Isaac Paredes produjo otra con un rodado hacia el jardín izquierdo que trajo a Jarren Durán.

Japón descontó en el octavo mediante un elevado de sacrificio de Hotaka Yamakawa.

— Con información de Mario Guerrero de AS México y Alanis Thames de AP