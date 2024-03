Biden busca a los votantes latinos; dice que gracias a ellos derrotó a Trump en 2020

Por Seung Min Kim

PHOENIX (AP).— El Presidente Joe Biden hizo el martes un llamado personal a los votantes latinos, en el que dijo que son la razón por la que derrotó a Donald Trump en 2020 y los instó a ayudarlo a hacerlo de nuevo en noviembre.

“Los necesito de vuelta”, dijo a varias decenas de simpatizantes abarrotados en un restaurante mexicano local.

Biden dijo que las próximas elecciones no son un referéndum sobre él, sino una elección entre “mí y un tipo llamado Trump”. El demócrata destacó la retórica despectiva de Trump hacia los latinos, desde decir durante su campaña de 2016 que muchos de los que llegan a Estados Unidos desde México son violadores, hasta la afirmación más reciente del republicano de que los migrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”.

Biden dijo que el desempleo hispano es el más bajo en mucho tiempo gracias a sus políticas, destacó las iniciativas del Gobierno para ayudar a las pequeñas empresas y reducir la violencia armada, y criticó a Trump por querer más recortes de impuestos para los ricos.

“Quiere deshacerse de todos los programas que pusimos en marcha”, dijo Biden.

