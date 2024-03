Los migrantes no son gente y habrá un baño de sangre si no gano elecciones: Trump

El portavoz de la campaña de Biden, James Singer, acusó a Trump de redoblar “sus amenazas de violencia política”.

Vandalia, Ohio, 16 de marzo (AP) — El expresidente Donald Trump afirmó que él –no el Presidente Joe Biden– protegerá el Seguro Social y advirtió sobre un “baño de sangre” si pierde en noviembre mientras hacía campaña por el candidato al Senador Bernie Moreno en Ohio.

Trump, hablando el sábado en un aeródromo azotado por el viento en las afueras de Dayton, elogió a su candidato elegido en la carrera como un “primer campeón de Estados Unidos” y “un outsider político que ha pasado toda su vida construyendo comunidades en Ohio”.

“Va a ser un guerrero en Washington”, dijo Trump, días después de conseguir suficientes delegados para hacerse con la nominación republicana en 2024.

Moreno se enfrenta al Secretario de Estado Frank LaRose y al Senador estatal Matt Dolan en las primarias republicanas del martes. LaRose y Moreno se han alineado con la facción pro-Trump del partido, mientras que Dolan cuenta con el respaldo de más republicanos del establishment, incluido el Gobernador Mike DeWine y el exsenador Rob Portman.

La manifestación del sábado fue organizada por Buckeye Values ​​PAC, un grupo que respalda la candidatura de Moreno. Pero Trump usó el escenario para pronunciar una versión llena de malas palabras de su habitual discurso de manifestación que nuevamente pintó una imagen apocalíptica del país si Biden gana un segundo mandato.

“Si no soy elegido, será un baño de sangre para todo el mundo; eso será lo de menos. Va a ser un baño de sangre para el país”, advirtió, mientras hablaba del impacto de la deslocalización en la industria automotriz del país y sus planes de aumentar los aranceles a los automóviles fabricados en el extranjero.

El portavoz de la campaña de Biden, James Singer, acusó a Trump de redoblar “sus amenazas de violencia política”.

“Quiere otro 6 de enero, pero el pueblo estadounidense le va a propinar otra derrota electoral este noviembre porque sigue rechazando su extremismo, su afición a la violencia y su sed de venganza”, acusó Singer en un comunicado.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo que Trump claramente había estado hablando del impacto de un segundo mandato de Biden en la industria automotriz y la economía en general.

“El corrupto Joe Biden y su campaña están realizando ediciones engañosas y fuera de contexto”, dijo.

Trump notó repetidamente su dificultad para leer en sus teleprompters, que se podían ver visiblemente azotados por ráfagas de viento de 35 millas por hora.

Moreno, un rico hombre de negocios de Cleveland, que alguna vez fue crítico de Trump, apoyó a Marco Rubio para la Presidencia en las primarias republicanas de 2016, y una vez tuiteó que escuchar a Trump era “como ver un accidente automovilístico que te enferma, pero puedes dejar de mirar. ” En 2021, NBC News informó sobre un intercambio de correos electrónicos en la época de la primera candidatura presidencial de Trump en el que Moreno se refirió a Trump como un “lunático” y un “maníaco”.

El sábado, sin embargo, Moreno elogió a Trump como un “gran estadounidense” y criticó a aquellos en su partido que han criticado al expresidente, quien esta semana se convirtió en el presunto candidato de su partido para una tercera elección consecutiva.

“Estoy harto y cansado de los republicanos que dicen: ‘Apoyo las políticas del Presidente Trump, pero no me agrada ese hombre’”, dijo mientras se unía a Trump en el escenario.

Trump también desestimó las recientes acusaciones contra Moreno, comparándolas con los ataques que ha enfrentado a lo largo de los años, incluidas sus acusaciones penales. Trump ha sido acusado de cuatro casos distintos que van desde su manejo de documentos clasificados hasta sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020.

“En este momento está recibiendo un trato falso demócrata muy duro”, dijo Trump. “Y no vamos a permitirlo porque conozco a este hombre. Todos conocemos a este hombre. Es un héroe, es un ganador. Y no vamos a permitir que esta gente… esta gente esté enferma”.

The Associated Press informó el jueves que en 2008, alguien con acceso a la cuenta de correo electrónico del trabajo de Moreno creó un perfil en un sitio web para adultos que buscaba “Hombres para sexo 1 a 1”. La AP no pudo confirmar definitivamente que fue creado por el propio Moreno. El abogado de Moreno dijo que un ex pasante creó la cuenta y proporcionó una declaración del pasante, Dan Ricci, quien dijo que creó la cuenta como “parte de una broma juvenil”.

Las preguntas sobre el perfil han circulado en los círculos republicanos durante el último mes, provocando frustración entre altos funcionarios republicanos sobre la vulnerabilidad potencial de Moreno en una elección general, según siete personas que están directamente familiarizadas con las conversaciones sobre cómo abordar el asunto. Solicitaron el anonimato para evitar entrar en conflicto con Trump y sus aliados.

Trump, en sus comentarios, también acusó a Biden de representar una amenaza para la Seguridad Social mientras continuaba tratando de limpiar los comentarios de una entrevista a principios de esta semana en la que parecía expresar su apertura a los recortes.

“No podrás tener Seguridad Social con este tipo en el cargo porque está destruyendo la economía de nuestro país. Y eso incluye Medicare, por cierto, y las personas mayores estadounidenses van a tener grandes problemas”, advirtió, a pesar de que Biden se ha comprometido a proteger y fortalecer la Seguridad Social mientras enfrenta un déficit presupuestario proyectado.

“Hice la promesa de que siempre mantendré el Seguro Social, Medicare. Siempre lo conservaremos. Nunca lo cortaremos”, dijo.

En una entrevista del lunes con CNBC, Trump respondió a una pregunta sobre la Seguridad Social, Medicare y Medicaid diciendo que “hay mucho que se puede hacer en términos de derechos, en términos de recortes y también en términos de robo y malas prácticas”. gestión de los derechos, tremenda mala gestión de los derechos. Hay una enorme cantidad de cosas y muchas cosas que puedes hacer”.

Trump también continuó criticando a Biden por su manejo de la frontera, al considerar a los migrantes como menos que humanos. “En algunos casos, en mi opinión, no son personas”, dijo. Trump criticó a Dolan, llamándolo “RINO débil” (republicano sólo de nombre) y lo acusó de “tratar de convertirse en el próximo Mitt Romney”. También criticó a la familia Dolan, propietaria del equipo de béisbol de Cleveland, por cambiar su nombre de Cleveland Indians a Cleveland Guardians.

A Trump se unieron en el mitin el Senador de Ohio JD Vance y la Gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quienes han quedado perplejos con Moreno y son considerados potenciales candidatos a la Vicepresidencia.

La decisión de Trump de respaldar a Moreno marcó un duro golpe para LaRose, quien había tomado una serie de medidas para ganarse su favor. Apenas unos días después de ingresar a la carrera por el Senado, LaRose respaldó a Trump para Presidente, revirtiendo una postura anterior de que el jefe de elecciones del estado debería permanecer políticamente neutral. El mes siguiente, despidió a un antiguo asistente de confianza después de que aparecieran viejos tuits en los que el empleado criticaba a Trump.

El ganador de las primarias del martes se enfrentará en noviembre al Senador Sherrod Brown, considerado uno de los demócratas más vulnerables del país en su tercer mandato.

Brown, elegido por primera vez en 2006 y sin oposición en sus primarias de este año, ha logrado conservar su escaño incluso cuando el estado se ha desplazado hacia la derecha. En su reelección más reciente en 2018, derrotó al entonces representante. Jim Renacci por casi 7 puntos porcentuales. Dos años después, Ohio votó por el entonces Presidente Trump por ocho puntos.