Evacuan Capitolio en EU por amenaza aérea, pero luego de revisión levantan la alerta

-Información en desarrollo

Washington, 20 abril (EFE).- La Policía del Capitolio de EU ordenó este miércoles la evacuación inmediata de todo el edificio que aloja el Congreso estadounidense, tras detectar que se acercaba al complejo un avión que tildó inicialmente de “probable amenaza”.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.

There is no threat at the Capitol.

More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022