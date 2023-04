Perla Cristal, joven desaparecida en la CdMx, es hallada sin vida en Guanajuato

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- La joven Perla Cristal Gaviña Ordaz, de 19 años de edad, fue hallada sin vida en el estado de Guanajuato, tras haber sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de abril en la Alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el cuerpo de la joven fue encontrado en Guanajuato, por lo que fue trasladado a la capital mexicana para realizar las indagatorias, y luego fue entregado a amistades y familiares para velarlo.

La Fiscalía capitalina confirmó el fallecimiento de la joven e informó que se encuentra colaborando con su similar de Guanajuato para esclarecer los hechos. Asimismo, indaga a dos sujetos y a una amiga suya, que estuvieron con ella el último día que fue vista. Hasta el momento, la amiga de nombre Alison ya dio declaración, mientras que los otros dos sujetos nos fueron encontrados en sus respectivos domicilios, por lo que son buscados por las autoridades como principales sospechosos del presunto feminicidio.

El pasado 15 de abril, familiares y amistades de Perla Cristal Gaviña bloquearon la avenida Tláhuac y Ruperto Pérez de León para exigir su aparición con vida.

Ante la inacción de las autoridades después de emitir el boletín de búsqueda, la familia y personas cercanas a Perla Cristal, de 19 años, decidieron bloquear avenida Tláhuac hasta el Metro Periférico Oriente para demandar información de las investigaciones.

De acuerdo con los familiares, Perla salió de su domicilio para ir a cenar con unos amigos. Vestía una blusa tipo ombliguera con estampado animal print blanco y negro, y pantalón de mezclilla azul.

Sin embargo, otra versión que circuló en redes sociales aseguraba que la joven fue vista en una carretera de León, Guanajuato, en un supuesto viaje en compañía de su mejor amiga y otros dos sujetos.

En su declaración, Alison dijo que el vehículo en el que viajaban se descompuso y optaron por quedarse a dormir ahí, pero despertó y Perla ya no estaba, aunque ambos sujetos le habrían ofrecido a Alison volver a la capital.

A raíz de sus declaraciones, Alison fue insultada e incluso recibió amenazas por no haber hecho o sabido nada sobre la desaparición de Perla pese a estar en el lugar de los hechos, por lo que compartió su postura en su perfil de Instagram para deslindarse del caso.

“Hola, he estado pendiente todo el día sobre las amenazas, fotos, videos, etc… que hay contra mi persona y les voy a aclarar cada punto, y si no lo hice antes fue porque no tengo la autorización de la Fiscalía, pero ya ahorita tengo el permiso de hablar y decir algo público”, advirtió.