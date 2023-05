La falta de seguridad y precaución sitúan a México en el Top 10 de más cibercrímenes

En entrevista con SinEmbargo, Carlos Tlahuel, Coordinador de Seguridad de la Información, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM, indicó que México se encuentra en los primeros lugares de delitos cibernéticos en el mundo debido a que los usuarios no suelen tener las precauciones necesarias al momento de navegar por Internet, realizan compras en línea sin verificar el estatutos de la página, además de no mantener actualizados sus dispositivos móviles con antivirus.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- A media de que pasan los años, las vidas de las personas en todo el mundo se sumergen cada vez más en el mundo digital, situación que incrementa la posibilidad de que podamos ser víctima de un delito cibernético.

México no está exento de estas amenazas: de acuerdo con un ranking realizado por Surfshark, firma de ciberseguridad con sede en Países Bajos, el país se encuentra en el top 10 de naciones con mayor tasa de cibercriminalidad en todo el mundo, siendo así la única nación de Latinoamérica que aparece en el listado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define a los delitos informáticos como todo aquel comportamiento antijurídico o ilegal que se haga a través de los medios computacionales, utilizando diversos dispositivos, software e internet para acceder a información personal y utilizarla de forma maliciosa.

En total, menciona el estudio de Surfshark, mil 100 mexicanos denunciaron de manera formal haber sido víctimas de un fraude online, sin embargo, la cifra podría ser aún mayor debido a la gran cantidad de personas que no presentan una queja ante las autoridades.

En tanto, Fortinet, empresa líder en soluciones y servicios de seguridad, reveló que en 2022 la región de América Latina y el Caribe sufrieron más de 360 mil millones de intentos de ciberataques, según datos de FortiGuard Labs, el laboratorio de análisis e inteligencia de amenazas de Fortinet. México recibió la mayor cantidad de intentos de ataques con 187 mil millones, seguido de Brasil con 103 mil millones, Colombia con 20 mil millones y Perú con 15 mil millones.

En entrevista con SinEmbargo, Carlos Tlahuel, Coordinador de Seguridad de la Información, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM, indicó que México se encuentra en los primeros lugares de delitos cibernéticos en el mundo debido a que los usuarios no suelen tener las precauciones necesarias al momento de navegar por internet, realizan compras en línea sin verificar el estatutos de la página, además de no mantener actualizados sus dispositivos móviles con antivirus.

“Esto se puede deber pues a falta de concientización, a falta de algún tipo de protección personal, cuántas veces recibes un paquete y trae tus datos personales y destruyes esos datos personales, cuántas veces has descargado aplicaciones desde tiendas com Google Play, etcétera, que no conoces bien las aplicaciones y le das permiso a que esa aplicación pueda hacer todo, que pueda acceder a tus contactos, a la cámara, etcétera. La seguridad contiene varios puntos de vista y lo que esas estadísticas nos apuntan, es que los usuarios comunes son los que están siendo mayor blanco de ataque, cuántos usuarios comunes tienen antivirus en sus móviles, eso puede darte una idea de por qué está esas estadísticas arrojan esos números”.

Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indican que en México existen 88.6 millones de usuarios de internet y 91.7 millones personas que usan teléfonos celulares. El organismo destaca que las principales actividades que los cibernautas realizan son: comunicarse entre ellos, con 93.8 por ciento; obtención de información, con 89.9 por ciento, y acceder a redes sociales con 89.8 por ciento.

LOS DELITOS MÁS COMUNES

En México, señalan especialistas, existen distintos tipos de delitos cibernéticos y los más comunes están relacionados con la suplantación de identidad y el robo de datos. A continuación se mencionan los más frecuentes:

Hacking. Es el acceso indebido a datos o programas de sistemas informáticos. Como notarás, esta práctica es común para todos los otros tipos de fraude que siguen.

Phishing. Es una técnica de suplantación de identidad muy extendida actualmente. Se basa en el envío de un email falso de parte de una institución financiera que plantea un problema con tu cuenta y te pide ingresar a una página web falsa para corregir el error, en la que te solicita algunos datos confidenciales como tu número de cuenta y claves, que luego usan para robar tu dinero.

Pharming. Este tipo de fraude informático es similar a la anterior, pero en este caso el pirata informático hace pensar a tu computadora que los servidores del sitio web “oficial” se encuentran en un lugar distinto; de esta forma, aunque ingreses la dirección web oficial de tu banco, el navegador te llevará a una página falsificada en donde se comete la estafa.

Ransomware. Se refiere a un programa dañino que ingresa a tu computador y “secuestra” tu información o bloquea parte de las funcionalidades del sistema. A cambio, el pirata informático exige un monto de dinero para restablecer tu dispositivo y tus datos personales.

Carlos Tlahuel detalló que el phisihing es quizás el crimen cibernético que más se comete en México. Detalló que la mayoría de estos delitos suele ocurrir debido a las pocas precauciones que un usuario pueda tener al ingresar a la red.

“No es que alguien te elija, tú solito con las pocas precauciones o muchas precauciones que puedas tener pues es más fácil que te sucedan ese tipo de ataques […] México algo que adolece es en todo lo relacionado con fraudes cibernéticos, el phisihing es uno de los crímenes que más se cometen y está orientado a los usuarios finales. Aquí lo que te dice esa esa estadística es que el mexicano común, el usuario común es el que está siendo víctima de estos ataques”.

El Coordinador de Seguridad de la Información, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM explicó que los delitos cibernéticos están enfocados en obtener un beneficio financiero.

“Como dicen los norteamericanos ‘follow the money’, lo que tenga que ver con un beneficio financiero son los más comunes, y no solamente en México, alrededor del mundo. Que se intenten hacer cargos no reconocidos, clonar tarjetas, robo de identidad, el famoso phishing, entrar a los portales bancarios y hacer transferencias, todo lo que tenga que ver con incluso también el famoso ransomware”.

IMPULSAR PREVENSIÓN PARA EVITAR ATAQUES

Ante el creciente número de ataques cibernéticos y todo el mundo, Carlos Tlahuel sugiere seguir una serie de medidas como tener una computadora actualizada con algún tipo de defensa, utilizar contraseñas robustas, implementar doble factor de autentificaciones, entre otros, para disminuir la posibilidad de ser víctima de uno de estos delitos.

“Primero que nada tener una computadora actualizada, algún tipo de defensa como un antivirus, cualquier tipo de seguridad, evitar el uso de software pirata, también el uso de software pirata muchas veces es un vector para abrirle la puerta a los cibercríminales, utilizar contraseñas robustas., utilizar doble factor de autentificaciones, verificar que las páginas tengan el famoso candidato verde cuando estás navegando, que si bien no es garantía, de alguna forma eleva las posibilidades de que estás seguro, obviamente también cuidar los datos personales, no proporcionar nombre completo en llamadas telefónicas, decir donde trabajas, eso también te haría blanco de robo de identidad. En el caso de los bancos, pues dar de alta las alertas, estar al pendiente cuando no reconozcas algún cargo, todas esas medidas del día a día son las que te pueden sacar de esa población que es banco”.

El especialista reconoció, que al tratarse de un tema complejo, las personas suelen no interesarse y dejan pasar muchas medidas al momento de utilizar las redes sociales, hacer movimientos a través de las banca móvil y al navegar por Internet, por ende, dijo, es necesario que la sociedad se tome unos minutos para informarse y conocer más al respecto.

“Una recomendación es que la población en general es que se tome los mismos cinco puntos que a veces se toma para googlear algo o para estar en Facebook, que intente buscar esta clase de temas, hay guías, hay recomendaciones, simplemente es documentarse, leer, esa sería mi recomendación”.

