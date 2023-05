Primo del Gobernador David Monreal es secuestrado en Zacatecas junto a 2 hombres más

Los delincuentes arrojaron artefactos metálicos conocidos como “estrellas ponchallantas” para poder huir del lugar.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno de Zacatecas confirmó la noche del sábado que Pedro Ávila Rodríguez, integrante de la familia Monreal Ávila, y dos hombres más, fueron privados de la libertad la tarde de este sábado.

A través de redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de David Monreal Ávila, confirmó el secuestro en el municipio de Fresnillo y anunció que se había desplegado un operativo en la zona. Ávila Rodríguez es primo del Gobernador y del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

“Como resultado de una denuncia inmediata al 911, fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno mantienen un operativo de búsqueda de tres masculinos que, aproximadamente a las 13:00 horas del día de hoy, fueron privados de su libertad en el municipio de Fresnillo, uno de ellos identificado como Pedro Ávila Rodríguez”, se lee en la publicación.

Ante la respuesta de las autoridades, inició la movilización de células delincuenciales que en su huida dispersaron objetos ponchallantas en algunos tramos de la carretera federal 45.

Momentos más tarde, comunicaron que el tránsito en el tramo de Zacatecas-Fresnillo se había regularizado en ambos sentidos.

“En este, como en todos los casos, el Gobierno del Estado actuará con firmeza para que ninguna persona que violente la ley quede impune”, agregó.

De acuerdo con medios locales, la búsqueda de los privados de la libertad y sus captores se realiza por tierra y por aire.

El municipio de Fresnillo, bajo la administración del Alcalde Saúl Monreal, hermano del Gobernador Monreal Ávila, es señalado por su alta incidencia delictiva, aunque los niveles de violencia registrados en Zacatecas han prendido alertas en los últimos meses.

Especialistas y autoridades coinciden en que, por su ubicación geográfica, Zacatecas es territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso del país. Una problemática que está detrás de los indicadores de inseguridad.