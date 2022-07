Europa vuelve al carbón y raciona el gas. El frío está cerca y Rusia tiene la sartén

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- Los países de la Unión Europea se encuentran cada vez más afectados por la guerra en Ucrania, con reducciones en las importaciones de granos básicos esenciales y con problemas en las cadenas de suministros, lo que se suma a su dependencia al gas que proviene de Rusia, una situación que ha generado tensión en el continente al tiempo que ha orillado a muchos países a tomar medidas extremas como recurrir a energías contaminantes y racionalizar sus reservas de cara al invierno.

En los últimos días, y luego de la histórica caída del euro —con la que primero se emparejó con el dólar estadounidense y después se posicionó por debajo de éste— la reducción gradual que dispuso el Kremlin del suministro de gas natural que mantiene funcionando las fábricas europeas han provocado una crisis energética en Europa, que ahora plantea la limitación de la energía de forma general, y en algunos países incluso la regresión al carbón.

Once more we have testing times ahead of us.

I am confident that we can master this energy crisis, together.

Russia’s attempt to blackmail us this winter will fail.

We will come out stronger. pic.twitter.com/zNoWaIVCG5

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2022