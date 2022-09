Carlos III, otra vez: Rechaza ahora darle la mano a trabajador afroamericano (VIDEO)

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El rey Carlos III fue señalado de nueva cuenta, esta vez por no saludar a una persona afrodescendiente, quien le estiró la mano, sin embargo, fue ignorado por el integrante de la monarquía inglesa.

En redes sociales se compartió el estricto de video que salió en televisión, donde se observa a la persona casi forzando a que el rey le diera la mano, a pesar de los esfuerzos, fue ignorado.

El hijo de Isabel II saludó a todas las personas que se encontró, sin embargo, a la única con la que no estrechó su mano fue con la única persona afrodescendiente que había en el lugar captado por las cámaras.

What did i just watch ?

What is this ?

If Racism was a person.

Black people, we are on our own. pic.twitter.com/21tPNc3YUx

— Africa Archives ™ (@Africa_Archives) September 19, 2022