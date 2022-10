“¡Todos abajo!”, pide maestra a niños de primaria durante balacera en Sonora (VIDEO)

Por Fernanda Romero

Hermosillo, 20 de octubre (ProyectoPuente).- En redes sociales iniciaron a circular videos donde se muestra a una maestra tranquilizando a sus estudiantes en pleno salón de clases, mientras en el exterior de la escuela se registraba un ataque armado en Empalme, Sonora.

Los hechos ocurrieron en una primaria de la colonia El Sahuaral, de Empalme, donde al exterior murió una persona y dos más resultaron heridas.

El video muestra cómo la maestra les pide a los menores no moverse y estar en el suelo, mientras afuera se oyen los disparos del ataque.

“No se muevan, por favor, todos abajo, no pasa nada, no pasa nada. No se muevan por favor, Todos abajo. Ahorita va a pasar. Silencio porque tenemos que escuchar”, se escucha a la docente.