Cosméticos veganos y libres de crueldad animal llegan a México

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Este mes e.l.f. Cosmetics llega a México, marcando su entrada a Sephora en el mundo. Una marca para los exploradores más curiosos hasta los entusiastas más trend obsessed, e.l.f. Cosmetics busca crear experiencias de belleza premium a precios para todos.

Productos de e.l.f. Cosmetics se encuentran en Sephora México en sus tiendas físicas y en línea. Los productos de de e.l.f ofrecen calidad premium y buscan empoderar a la comunidad para expresarse, además, ofrece productos limpios, veganos, con doble certificación de ser libres de crueldad animal por Leaping Bunny y PETA, y con certificación Fair Trade. ​

“Escuchamos cuando nuestra comunidad habla y ¡México lo dijo fuerte y claro! Esta colaboración entre e.l.f. Cosmetics y Sephora México es un momento clave para ambas compañías y no podríamos estar más emocionados de unir fuerzas para este mercado que representa una increíble oportunidad. La habilidad de Sephora para seleccionar marcas excepcionales y crear experiencias de compra atractivas se alinea con nuestra misión de romper normas a través de la inclusión, y llevar productos de calidad premium a nuestros consumidores con un valor excepcional”, dijo Jennie Laar, vicepresidenta Senior, Directora Comercial de e.l.f. Beauty.

¿Qué productos de e.l.f. Cosmetics se podrán encontrar en Sephora?

Power Grip Primer: El primer número 1 en Estados Unidos llegó para quedarse. Su fórmula en gel, texturizado como todos los productos e.l.f., prepara la piel, fija el maquillaje en su lugar y deja un acabado suave y radiante que dura todo el día. Ideal para todo tipo de pieles, este primer es el imprescindible para el kit. ​

Power Grip Primer +4 por ciento Niacinamida: Para obtener el mismo poder de fijación de maquillaje del OG Power Grip Primer pero con un extra de niacinamida iluminadora. La fórmula en gel pegajosa fija el look mientras ayuda a iluminar y unificar el tono de la piel.

Power Grip Dewy Setting Spray: Este spray fijador bifásico combina una fase acuosa que fija el maquillaje con una fase de aceite hidratante para dejar la piel con un acabado hidratado. Sólo hay que agitar para activar el poder de ambas fases y obtener una apariencia fresca y duradera. Está infusionado con 5 por ciento de aloe, ácido hialurónico, escualeno y aceite de semilla de té verde.

Halo Glow Liquid Filter: Para darle a la piel un efecto filtro con este corrector fan-fave. Disponible en once tonos.

Halo Glow Contour Beauty Wand: Esculpir y definir el rostro como un e.l.f.ing pro con esta varita de contorno líquido con punta acolchada. La fórmula ligera y modulable se difumina sin esfuerzo en la piel, añadiendo una definición de aspecto natural. Disponible en cuatro tonos. ​

Halo Glow Highlight Beauty Wand: Varita de iluminador con punta acolchada con pigmentos de micro perlas para un brillo espectacular. La fórmula ligera se difumina a la perfección en la piel, creando un radiante y luminoso look. Disponible en tres tonos. ​

Halo Glow Blush Beauty Wand: Un rubor líquido con punta acolchada cargada de pigmentos de micro perlas para un brillo espectacular, su fórmula ligera y modulable se difumina fácilmente en la piel. Disponible en seis tonos. ​

Glow Reviver Lip Oil: Para cubrir los labios con un baño de color ultrabrillante con este aceite labial revitalizante. El aplicador XXL y ultrasuave aplica una fórmula nutritiva que se ve y se siente increíblemente e.l.f.ing gorgeous. Disponible en siete tonos.

Lash XTNDR Mascara: Todo el estilo de las extensiones de pestañas con sólo una pasada. La tecnología del tubo modulable lleva las pestañas a longitudes extremas con una fórmula resistente a grumos, flaking y manchas. El cepillo flexible y cónico separa y define las pestañas. Disponible en dos tonos. ​ ​ ​