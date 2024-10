VIDEO ¬ Trump cocina papas fritas en un McDonald’s para desacreditar a Kamala Harris

Feasterville-Trevose, Pensilvania, EU, 20 de octubre (AP) — El candidato presidencial republicano Donald Trump atendió el domingo la estación de papas fritas en un McDonald’s en Pensilvania antes de realizar una conferencia de prensa improvisada, en la que respondió preguntas a través de la ventanilla del autoservicio.

Mientras los periodistas y sus asistentes observaban, un empleado le mostró a Trump cómo mojar las cestas de patatas fritas en aceite, salarlas y colocarlas en cajas utilizando una cuchara. Trump, un conocido fanático de la comida rápida y un conocido germófobo, expresó su asombro por no tener que tocar las patatas fritas con las manos.

La visita se produjo mientras intentaba refutar los relatos de la candidata demócrata Kamala Harris sobre la campaña, quien dijo que trabajó en la cadena de comida rápida mientras estaba en la universidad , una experiencia que Trump afirmó, sin ofrecer pruebas, que nunca sucedió.

Una gran multitud se alineó en la calle frente al restaurante en Feasterville-Trevose, que forma parte del condado de Bucks, una zona clave para los votantes indecisos al norte de Filadelfia. El restaurante en sí estaba cerrado al público durante la visita de Trump. El expresidente asistió más tarde a un ayuntamiento vespertino en Lancaster y al partido local de los Pittsburgh Steelers contra los New York Jets.

Trump is working a shift at McDonalds right now, for no reason other than to troll Kamala for lying.

That’s it. 😂

Say what you want about him, but the man is objectively hilarious. pic.twitter.com/VBu9dVhlQR

— Clandestine (@WarClandestine) October 20, 2024