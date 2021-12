Moderna afirma que dosis de refuerzo de su vacuna aumenta protección frente a Ómicron

Estados Unidos, 20 de diciembre (EFE).- La farmacéutica estadounidense Moderna ha asegurado hoy que una dosis de refuerzo de su vacuna contra la COVID-19 aumenta la protección frente a la variante Ómicron.

La multinacional ha dado hoy a conocer los datos preliminares de los estudios que han realizado sobre las dosis de refuerzo y la estrategia que tienen previsto implementar para combatir la nueva variante del SARS-CoV-2 responsable de la pandemia.

Moderna ha subrayado, en una nota de prensa difundida hoy, que se trata de una variante del virus “preocupante para todos” y “altamente transmisible”, pero ha incidido en que la dosis de refuerzo de su vacuna aumenta los niveles de anticuerpos neutralizantes y en que está ya trabajando en un refuerzo específico contra esa variante.

The authorized 50 µg booster of mRNA-1273 increased neutralizing antibody levels against Omicron ~37-fold compared to pre-boost levels & a 100 µg dose of mRNA-1273 increased neutralizing antibody levels ~83-fold compared to pre-boost levels. Read more: https://t.co/4WiCSwJn6B pic.twitter.com/5big1gH6cN

