La OMS confirma que Ómicron se duplica de manera más rápida y ya está en 89 países

Viena, 18 de diciembre (AP).— La variante Ómicron del coronavirus ha sido detectada en 89 países, y los casos de COVID-19 relacionados con esta mutación se están duplicando entre 1.5 y 3 días en lugares con contagios comunitarios y no solamente por infecciones adquiridas en el extranjero, informó el sábado la Organización Mundial de la Salud.

La “ventaja sustancial de crecimiento” de Ómicron sobre la variante Delta significa que es probable que pronto supere a la Delta como la forma dominante del virus en países donde la nueva variante se está propagando localmente, agregó la agencia de salud de la ONU.

La OMS señaló que la Ómicron se está propagando rápidamente incluso en países con altas tasas de vacunación o donde una proporción significativa de la población se ha recuperado de COVID-19.

No está claro todavía si el rápido crecimiento de los casos de Ómicron se debe a que la variante evade la inmunidad existente, es inherentemente más transmisible que las variantes anteriores, o una combinación de ambas, advirtió la OMS.

Otras preguntas importantes sobre la Ómicron siguen sin respuesta, incluida la eficacia de cada una de las vacunas existentes contra la COVID-19. Tampoco existen todavía datos concluyentes sobre otros detalles de la Ómicron, dijo la agencia de salud.

La OMS etiquetó por primera vez a Ómicron como una variante de preocupación el 26 de noviembre.

REDUCCIÓN DE PLANES NAVIDEÑOS

Los festejos navideños en toda Europa están adquiriendo un cariz más reducido, y las autoridades estadounidenses intensifican las exhortaciones a vacunarse debido a la nueva variante Ómicron, la cual amenaza con arruinar una segunda temporada navideña que muchos esperaban serviría para rescatar a las industrias golpeadas por la pandemia de COVID-19.

Escocia y Gales se comprometieron el viernes a destinar millones de libras a las empresas perjudicadas por la última ola de infecciones en Gran Bretaña, una medida que eleva la presión sobre el Gobierno del Primer Ministro Boris Johnson para que haga lo mismo en Inglaterra.

El Secretario del Tesoro, Rishi Sunak, se reunió con representantes de empresas, que han estado exigiendo más apoyo y denunciaron un “confinamiento furtivo” en el que los funcionarios del Gobierno recomiendan a la gente reducir sus actividades sociales en la medida de lo posible, sin imponer de modo oficial las normas estrictas de los confinamientos anteriores.

En Estados Unidos, el Gobierno del Presidente Joe Biden se resiste a endurecer las restricciones, pero también plantea escenarios funestos para los que no están vacunados, rogándole a los indecisos que se apliquen la vacuna.

“Para los que no están vacunados, les espera un invierno de graves enfermedades y muertes, para ustedes mismos, sus familias y los hospitales que ustedes pronto podrían saturar”, declaró el viernes el coordinador de la respuesta de la Casa Blanca al coronavirus, Jeff Zients.

La nueva variante ya está “en pleno apogeo” en la ciudad de Nueva York, dijo el Alcalde Bill de Blasio. Los casos alcanzaron el jueves un récord diario con más de 8 mil 300 contagios. Pero las nuevas hospitalizaciones y muertes —hasta ahora— están muy por debajo de su pico de la primavera de 2020 e incluso respecto a donde se ubicaban en esta época del año pasado, según datos municipales.

Varios países europeos observan con recelo la propagación de la Ómicron. El viernes, Dinamarca decidió cerrar teatros, salas de conciertos, parques de atracciones y museos en respuesta al rápido aumento de los casos del virus. En España, amigos y compañeros de clase cancelaron las tradicionales cenas de fin de año.

What properties of Omicron make it more transmissible? @DrMikeRyan explains one of the reasons why ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/cKbRyZsTOl

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 17, 2021