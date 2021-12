AMLO insiste en que mover Revocación de Mandato exhibe actitud antidemocrática en INE

El Presidente informó que no importa que se demore el proceso de la Revocación de Mandato, sino que lo fundamental es que se lleve a cabo para que se establezca el precedente y se pueda demostrar la democracia participativa y que no solamente “nos quedemos nada más en la democracia representativa”.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo/EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como “lamentable” la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer la consulta popular de Revocación de Mandato por una supuesta falta de recursos económicos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo explicó que la Revocación de Mandato es un proceso democrático que se está realizando en México, pues anteriormente se tenía un sistema político que se caracterizaba por la simulación, ya que se hablaba de democracia pero se tenían actitudes contrarias.

“Es muy lamentable que esto suceda, pero tenemos que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país. Vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación. Se hablaba de democracia en el discurso, pero en los hechos predominaban las actitudes antidemocráticas y esto es lo que se está exhibiendo, esto es lo que se está poniendo al descubierto a partir de que se lleva a cabo un cambio verdadero que ya no es el gatopardismo que se manifestó, que se expresó en el año 2000, donde la gente pensaba que las cosas iban a cambiar y siguieron igual o peor”, explicó López Obrador en la “mañanera”.

Además, señaló que en su administración hay un verdadero cambio porque se está haciendo una práctica de transformación quitando las máscaras en todos los ámbitos, “en el periodismo, en la academia, en la intelectualidad y en el servicio público” porque aquellos que “se hacían llamar demócratas” están demostrando que no lo son y que toda su actitud era una farsa, lo que caracterizaba al antiguo régimen, hecho que viene de lejos y que fue establecido por el Presidente Porfirio Díaz porque “la Revolución Mexicana, aún cuando fue profunda, no pudo arrancar de raíz estas prácticas, estos vicios”.

“Se avanzó después de la Revolución en el terreno económico y social, pero no en lo político, siguió prevaleciendo la máxima de que la Constitución había que respetarla en la forma para violarla en el fondo. El doble discurso que tiene mucho qué ver también con el pensamiento conservador. Siempre lo he dicho y estoy convencido de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía”, sostuvo.

AMLO recalcó que por dichas razones se deriva la situación actual en la que el órgano electoral, que según sus declaraciones debería de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla sin siquiera respetar el mandato constitucional, pues “lo demás es secundario, de que si tienen presupuesto o no tienen presupuesto”.

Asimismo, el Presidente afirmó que lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen los requisitos establecidos por la ley, se tiene que llevar a cabo la consulta para hacer realidad el método de Revocación de Mandato, y si eso no se quiere cumplir y se ponen excusas, “es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes”.

Posteriormente aseguró que Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, era comentarista de temas democráticos y electorales de un programa especial, incluso recordó la postura de la periodista Carmen Aristegui.

“El presidente del INE era el comentarista sobre temas democráticos y electorales de un programa especial, de también otra periodista que en ese tiempo actuaba de manera independiente, con una postura distinta, la conductora Carmen Aristegui. Y de ahí surgió el presidente del INE que era en apariencia lo más avanzado que había durante el periodo neoliberal, pero pues todo era una farsa. Ahora se está demostrando”, destacó.

AMLO mencionó que existen el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que no importa que se demore el proceso, sino que lo trascendente es que se realice para que se establezca el precedente y se pueda demostrar la democracia participativa y que no solamente “nos quedemos nada más en la democracia representativa”, pues tal y como lo establece la Constitución, el pueblo tiene el derecho de cambiar la forma de Gobierno.

“Si se lleva a cabo la Revocación de Mandato ya se establece este método democrático, este mecanismo de democracia participativa y se va a ir convirtiendo en una costumbre o hábito y vamos a ir avanzando. No es nada más por lo que a mí corresponde, lo que me importa es que se establezca el principio de la Revocación de Mandato, de que el pueblo pone y el pueblo quita”.

El viernes pasado, el Consejo Nacional del INE aprobó el proyecto del titular del organismo, Lorenzo Córdova, en una votación dividida de 6 votos a favor y 5 en contra, que se traducirá en la suspensión de la contratación de capacitadores de funcionarios para las más de 161 mil colegios electorales que se tenían previsto instalar para la jornada.

Córdova insistió en que el instituto no cuenta con presupuesto suficiente para realizar la consulta, después de que el Congreso, con mayoría del oficialista Morena, aprobara un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al ente electoral.

El INE presentó el 7 de diciembre una controversia constitucional ante el alto tribunal contra el recorte presupuestario, pero los magistrados resolvieron que el instituto reajustara sus fondos ya aprobados por el Congreso.

Sin embargo, la Corte dejó en claro que no puede atender la queja del organismo hasta que se confirme que se realizará la consulta, que, de acuerdo con la Constitución mexicana, necesita el tres por ciento del censo electoral, distribuidas en al menos 17 estados del país.

La Revocación de Mandato, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas del Presidente López Obrador y ha sido criticada por la oposición por utilizarla como una ratificación y no una Revocación de Mandato, además de limitar el presupuesto del INE para poder llevarla a cabo.

Mientras que representantes de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Internacional (PRI) respaldaron la resolución del ente electoral.

AMLO recordó que hubo momentos en los que se infundía miedo respecto al triunfo de Morena porque se pensaba que iba a ocurrir una devaluación o fuga de capital.

Sobre la deuda externa, en términos cuantitativos expresó que el expresidente Felipe Calderón la aumentó en un 200 por ciento. Mientras que con Enrique Peña Nieto quedó en 10.5 billones.

“El Presidente Calderón la recibió en un billón 700 mil millones y la dejó en 5.2 billones, la incrementó 200 por ciento. El Presidente Peña la tomó en 5.2 billones y la dejó en 10.5 billones. Con nosotros está en 12 o 13 billones”.

A pesar de que dijo que se había bajado la deuda en el primer año de Gobierno, dicho aumento llegó cuando “nos vino la pandemia (del coronavirus), se nos cayó 8.5 el PIB (Producto Interno Bruto) y se nos fue la deuda para arriba pero ya vamos hacia abajo”.

Posteriormente resaltó que México no ha solicitado deuda adicional ni redujo su recaudación, lo que significa que los ingresos en términos reales no cayeron durante la pandemia del coronavirus, sobre ¿cómo se logró?, el mandatario respondió que el país no se endeudó porque “una de las primeras medidas que tomamos, además de combatir la corrupción, fue cancelar las condonaciones de impuestos a las grandes corporaciones, las grandes empresas y los bancos. Eso nos ha permitido tener una recaudación siempre arriba de lo estimado en la Ley de Ingresos”.

AMLO afirmó que lo bueno de la democracia es que no haya gobiernos de minorías ni que estén al servicio de un grupo, sino que representen a todos.