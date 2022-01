¿La variante “Deltacron” realmente existe? La comunidad científica asegura que no

Ciudad de México, 21 de enero (RT).- La comunidad científica cree que la supuesta nueva variante de la COVID-19 bautizada como “deltacron”, que fue anunciada a principios de este mes por el virólogo Leondios Kostrikis, en realidad no existe, según un artículo publicado este viernes en la prestigiosa revista Nature.

Tras difundirse la noticia, muchos científicos acudieron a las redes sociales para expresar que no se trataba de una nueva variante ni tampoco era el resultado de la recombinación entre virus, sino que probablemente era solo consecuencia de la contaminación en el laboratorio.

Deltacron: the story of the variant that wasn’t https://t.co/lfUPyLFovS

“NO FORMARON UNA SUPERVARIANTE”

En un correo electrónico enviado a Nature, Kostrikis explicó que su hipótesis inicial era que algunas partículas del virus delta habían desarrollado mutaciones independientes en el gen de la espícula similares a las comunes en ómicron. Pero otros científicos que trabajan en secuenciación genética y COVID-19 señalaron que podía tratarse de un simple error de laboratorio.

El virólogo indicó que, si “deltacron” fuera un producto de la contaminación en el laboratorio, la secuenciación debería haber arrojado secuencias de Ómicron con mutaciones similares a Delta, ya que Ómicron tiene su propia mutación que obstaculiza el cebador.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏

These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022