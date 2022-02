México captó 31 mil 621 mdd en IED durante 2021; es 8.7% más que en 2020, dice la SE

La Secretaría de Economía detalló que el resultado de 2021 se debe a la diferencia de 45 mil 084.9 millones de dólares registrados como flujos de entrada y 13 mil 463.7 millones de dólares en flujos de salida.

Ciudad de México, 21 de febrero (EFE).- México captó 31 mil 621.2 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en 2021, un 8.7 por ciento más que en 2020, según cifras preliminares divulgadas este lunes por la Secretaría de Economía (SE).

“Durante 2021 (enero-diciembre), reportamos una cifra preliminar de Inversión Extranjera Directa (IED) de 31 mil 621.2 millones de dólares. Como es usual con esta estadística, el dato se ajustará cuando haya más información de las operaciones de dicho periodo”, puntualizó en un comunicado.

Las cifras de IED fueron revisadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y el Banco de México (Banxico).

Si se compara la IED preliminar captada entre enero y diciembre de 2021 con las cifras reportadas para el mismo periodo de 2020 -que fueron de 29 mil 079.4 millones de dólares- se observa “un incremento de 8.7 por ciento”, agregó el texto.

#Comunicado | México 🇲🇽 atrae 31,621.2 millones de dólares de #IED de enero a diciembre de 2021. pic.twitter.com/jHaijWzJ41 — Economía México (@SE_mx) February 21, 2022

El resultado de 2021 es fruto de la diferencia de 45 mil 084.9 millones de dólares registrados como flujos de entrada y 13 mil 463.7 millones de dólares en flujos de salida.

La inversión extranjera preliminar registrada a la fecha para enero-diciembre de 2021 provino de tres mil 801 sociedades con participación de capital extranjero, cinco mil 435 contratos de fideicomiso y 26 personas morales extranjeras.

Además, por tipo de inversión (origen del financiamiento): a través de reinversión de utilidades, 38.6 por ciento; por nuevas inversiones, 43.7 por ciento, y por cuentas entre compañías, 17.7 por ciento.

Por sector, las manufacturas recibieron el 39.7 por ciento de la inversión; minería, el 15.2 por ciento; servicios financieros y de seguros, el 15 por ciento; transportes, 8.8 por ciento; comercio, 8.5 por ciento y servicios de alojamiento temporal, 5.2 por ciento.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Mientras que los sectores restantes captaron 7.6 por ciento.

Por país de origen: Estados Unidos aportó el 47.5 por ciento seguido de España, con el 13.7 por ciento y Canadá, con el 6.5 por ciento.

Reino Unido representó el 5.7 por ciento; Alemania, el 5.2 por ciento y Japón el cinco por ciento.

Los otros países aportaron el 16.4 por ciento restante, agregó la Secretaría de Economía.

“Los montos reportados únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía; de ahí su carácter preliminar y el que sufran actualizaciones en los trimestres sucesivos”, concluyó el boletín.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció un decepcionante 4.8 por ciento en 2021, según cifras preliminares del Instituto de Estadística.