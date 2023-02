Titular de UIF: “Vergonzoso” que jueces mexicanos liberen cuentas a esposa de Genaro

Linda Pereyra, esposa del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, había sido incluida por la UIF en la Lista de Personas Bloqueadas desde diciembre de 2019; además, tiene una denuncia ante la FGR por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– El mismo día en que un jurado de Estados Unidos declaró culpable a Genaro García Luna de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.

Es decir, el Tribunal integrado por el presidente Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García González le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.

Linda Cristina Pereyra Gálvez está denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había incluido a Pereyra Gálvez en la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna.

Además, Pereyra Gálvez está demandada ante una Corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de que México rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami.

🚨#ÚltimaHora I La UIF informó que un Tribunal revocó la sentencia con la que se había negado a la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. pic.twitter.com/Feu9ngasNw — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 21, 2023

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en una cobertura de SinEmbargo al Aire, vía YouTube, que el viernes pasado un Tribunal Colegiado de Circuito de México revocó la sentencia de juicio de amparo en favor de la esposa de García Luna.

“Ella está en la lista de personas bloqueadas que maneja la UIF como elemento de precaución, de defensa del sistema financiero, para impedir que ciertos sujetos, ya sea personas morales o personas físicas, operan y manejen sus recursos dentro del sistema financiero, es decir, usen dinero ilícito dentro del sistema financiero nacional”, detalló funcionario federal.

Pablo Gómez precisó que Linda Cristina Pereyra está en la lista de personas bloqueadas por lo que manifestó su extrañeza de que el Tribunal de Circuito revocara la sentencia que le negó el amparo y dijera “la justicia de la unión protege y ampara a esta persona”.

“Esa persona está en la banda [de García Luna que exhibió la UIF], fue parte de la banda, no importa que sea la esposa de García Luna, nosotros no operamos en función de parentescos, sino en función de lo que cada quien hace”, señaló.

De igual forma cuestionó que los tribunales protejan a personas que, a su decir, deberían enfrentar a la justicia. “¿Por qué no están en un proceso penal? Bueno, no se ha desarrollado esto, estas personas no están en el territorio nacional, algunos que sí están ya han sido sometidos a proceso, se han abierto estas causas, pero la justicia mexicana no les alcanza, en cambio son exonerados por un Tribunal Colegiado como ocurrió con Cárdenas Palomino, volvió a ocurrir”, refirió.

Gómez Álvarez ahondó que “justo en el momento en el que García Luna, el jefe de la banda es declarado culpable por un jurado de los Estados Unidos a falta de un Tribunal mexicano que lo hiciera como hubiera sido mejor para nuestro país”.

“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó.

Pablo Gómez dijo que los fiscales “han demostrado una lentitud exasperante” y señaló que esto es “un boleto para operar libremente, sin ningún obstáculo en el sistema financiero nacional que es lo que impide estar en la lista de las personas bloqueadas”.

“El punto aquí es que junto con García Luna, ella y 10 personas más están denunciadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por delitos de corrupción, por asociación delictuosa, por todos los delitos que cometieron, el dinero que está en Florida es dinero que procede del pueblo de México, no les cayó del cielo, incluso ella se ha acercado a los abogados del gobierno de México en el proceso civil a intentar un acuerdo económico, yo no voy a aceptar eso, que se lleve a cabo el proceso civil y a ver qué recupera México”, destacó el funcionario federal.

Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue la única persona en testificar a favor del funcionario durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El pasado 14 de febrero, subió al estrado para explicar de dónde viene la riqueza del exfuncionario.

“La esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereyra, actualmente está declarando por la defensa”, informó Keegan Hamilton, quien cubre el juicio para Vice News.

A través de su cuenta de Twitter, detalló que la mujer “ha estado explicando metódicamente al jurado cómo compraron todas sus propiedades y vehículos en México con ahorros y/o préstamos”, algo que el periodista consideró “aburrido, pero efectivo”.

Jesús García, periodista del diario La Opinión de Los Ángeles y quien cubre el juicio contra el exsecretario desde Nueva York, explicó que este día la defensa cuestionó a Linda Cristina Pereyra sobre bienes entre 1994 y 2008 y ella respondió de manera lógica en cuanto a la compra-venta de casas y negocios.

“La Fiscal Erin Reid cuestionó ciertas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los García Luna, pero Pereyra señaló que hubo ajustes posteriores”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter en donde también precisó que la Fiscal quiso preguntar sobre la vivienda de 3.7 millones de dólares en Miami, pero el Juez aceptó la objeción de la defensa al no entrar en el periodo de acusaciones (2001-2012).

“Aunque los fiscales hicieron un buen cierre con ‘El Rey’ Zambada, la defensa logró justificar los ingresos y bienes de los García Luna con poco margen para los fiscales. Mañana el cierre de ambas partes”, añadió.

En tanto, Nadia Sanders, quien ha seguido de cerca el juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, narró que ella y el exfuncionario comenzaron con “un departamentito en Xochimilco que después vendieron y se compraron un terrenito para hacer una casa”.

Según lo que ha compartido la periodista, “ella se hizo de una papelería en 1998 y en 2000 compraron una casa en Jiutepec, Morelos, principalmente para que descansara ahí sus suegros”.

“El caso es que Cristina Pereyra está dando una reseña de cómo compraron y vendieron propiedades con créditos bancarios más los bonos de su esposo”, aseguró en un hilo de Twitter.