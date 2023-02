Calderón debe dar la cara a los ciudadanos y al Estado por García Luna: Pablo Gómez

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) debe dar la cara al pueblo de México y al Estado por los actos ilícitos cometidos en su sexenio por Genaro García Luna, su poderoso Secretario de Seguridad Pública, quien este día fue encontrado culpable de colaborar con los cárteles de la droga, afirmó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Gómez Álvarez indicó que Felipe Calderón no sólo carga con la responsabilidad de sus actos, sino también de los realizados por sus colaboradores y de todas las omisiones que ocurrieron durante su administración.

“Calderón es responsable a los ojos de su país, del Estado mexicano, porque la responsabilidad de los gobernantes es una responsabilidad no solamente por actos realizados por ellos, sino también por omisiones, lo que nosotros debemos analizar son actores y omisiones que van en perjuicio de los intereses públicos. Yo creo que Calderón resulta considerado que si no fue por acción, fue por omisión, él es responsable, debe darle la cara al pueblo de México, debe de darle la cara al Estado mexicano y ojalá lográramos eso porque eso sí tendría una transcendencia mayor. Hay que seguir luchando para que ellos y todos rindan cuentas ante el país que gobernaron”.

Pablo Gómez indicó que además de Felipe Calderón, el Partido Acción Nacional (PAN), al cual pertenecía el expresidente, debe de dar cuentas pues todo los hechos se registraron durante los dos sexenios que estuvo en el poder.

“Finalmente el jurado ha dicho que es culpable, vamos a esperar lo que dice el juez y creo que ya no van a tener nada que comentar porque en el caso de Acción Nacional creo que ellos deben de dar cuenta, políticamente hablando, no se les está acusando a los actuales dirigentes del PAN, se le está acusando al PAN de responsabilidad política porque esto se incubó y se desarrolló durante dos sucesivos gobiernos panistas”.

El titular de la UIF recalcó que a pesar de que Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón ya no forman parte del PAN desde hace varios años, esto no exime al partido de su responsabilidad política.

“El hecho de que quienes estuvieron en la presidencia, es decir, Fox y Calderón en este momento no sean ya integrantes de Acción Nacional, es decir, hayan salido huyendo no quiere decir que la responsabilidad política deje de ser de un partido, es el partido el que tienen que darle cuentas a la ciudadanía, también las personas, pero los partidos no están exentos de eso. Este partido nos tiene que explicar qué fue lo que pasó”.