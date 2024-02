Morena rechaza que Del Mazo o Del Moral vayan a ser candidatos del partido en 2024

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó esta tarde que ni el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ni la candidata a la gubernatura el año pasado de la misma entidad, Alejandra Del Moral –ambos priistas–, serán candidatos del partido guinda, ni siquiera como plurinominales.

Cuestionado sobre si iban a ir con otros partidos de la alianza, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a donde ya han emigrado expriistas en las últimas semanas, Delgado señaló que “siempre platicamos con el Partido Verde y encontramos una gran sensibilidad en los perfiles que postulan”.

“Ellos decidieron participar dentro de un proyecto, son aliados dentro de un movimiento, tenemos principios y valores. Entonces les pedimos congruencia en sus candidatos y candidatas”, añadió.

Delgado dijo que “también es cierto que hay sumas de gente que en el pasado participó en otras expresiones políticas y quieren sumarse al proyecto de transformación, por eso señalaba la importancia del momento, se están conformando dos bloques, el progresista y el conservador, y nosotros queremos que el nuestro sea mayoritario”.

Sin embargo, agregó, “la incorporación de personas que hayan participado en otras fuerzas políticas en el pasado no nos pone en riego”. “Si alguien que venga con pasado del PRI a Morena, no significa que Morena se vaya a volver priista, no. Morena tiene principios, valores, un proyecto claro, no nos vamos a desviar, no vamos a cambiar”, argumentó.