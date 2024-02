Roberto Palazuelos es denunciado por despojo y robo de un terreno para hotel en Tulum

De acuerdo con el testimonio de la ciudadana, el actor y exaspirante al Senado por Movimiento Ciudadano (MC) se adueñó de manera ilegal de un terreno en Tulum, mismo que ha explotado como hotel y restaurante desde 2021.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- La ciudadana Lizbeth Romano denunció al actor Roberto Palazuelos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por los delitos de fraude procesal y despojo cometidos en su agravio.

“Fui víctima de Roberto Palazuelos, fui despojada el 26 de marzo de 2021 de mi hotel y de mi restaurante con violencia, sin haber visto la órden judicial. Me sacaron a mí y a mis empleados a golpes, fuimos arrestados, lesionados. Un atropello completo. Quiero que se haga justicia”, contó Romano Sánchez.

De acuerdo con la denuncia hecha ante el Fiscal de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República (FGR), la relación entre Palazuelos Badeux y la ciudadana comenzó en 2012 cuando “a través de engaños”, el actor manifestó que la empresa que él representaba era propietaria de un terreno que Romano Sánchez rentaba desde 2009 a otra persona.

En el 2015, la denunciante recibió confirmación a partir de una investigación topográfica de que la parcela el Ejido correspondiente no se encontraba a nombre de Palazuelos e, incluso, por el tiempo que llevaba en posesión del terreno, ella misma podría obtener la constancia de posesión de aquella tierra.

Sin embargo, en el 2018 Palazuelos supuestamente la demandó por la vía civil por la terminación del contrato de comodato que se firmó en 2014: “He tenido conocimiento que la base de la acción de dicho juicio fue supuestamente el contrato de comodato de 2014 en el cual, el denunciado se ostentó como representante legal de la propietaria del predio cuya posesión ocupaba”, expresa el documento.

Finalmente, el 26 de marzo de 2021, Lizbeth Romano recibió una serie de lladas y mensajes de su teléfono de los empleados de su negocio ubicado en la carretera Tulum – Boca Paila, kilómetro 7, en Quintanta Roo.

“Al llegar al lugar de los hechos me percaté que había elementos de la policía municipal de Tulum tratando de ejecutar la orden de desalojo, razón por la que me acerqué y me doy cuenta de que la policía se encuentra golpeando a las personas del hotel”, narra la denuncia.

A razón de estos hechos, actualmente hay varios juicios abiertos e inconclusos en Quintana Roo; sin embargo, ante el poco avance que la ciudadana ha tenido, decidió emprender un proceso legal en la Ciudad de México.

“Sus papeles son falsos, con los que él ostenta los predios en la zona costera de Tulum, no hay nada registrado a nombre de él en el ejido José María Pino Suárez, entonces él va engañando a las personas, a los jueces para obtener predios a precios muy bajos”, sentenció la denunciante.