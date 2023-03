Alejandra del Moral registra su candidatura de Va por México a gubernatura del Edomex

Del Moral estuvo acompañada de los líderes nacionales de los partidos PRI, Alejandro Moreno; PAN, Marko Cortés; el representante del PRD ante del Instituto Nacional Electoral, Ángel Ávila y los dirigentes estatales: Eric Sevilla Montes de Oca del PRI, Agustín Barrera del PRD y Mario Alberto Cervantes Palomino.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– Alejandra del Moral Vela se registró esta tarde como candidata a la Gubernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democratica (PRD) y el partido Nueva Alianza.

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, presentó la documentación para solicitar el registro y pidió que se resuelva favorable, con lo que de esa forma, Del Moral será la candidata de la coalición “Va por México” a la gubernatura del Edomex en las elecciones del próximo 4 de junio.

“La coalición ‘Va por el Estado de México’ respaldamos a una mujer trabajadora, honesta y valiente que sabemos trabajará por todas y todos”, dijo “Alito”, quien afirmó que será una “gran Gobernadora”.

Ya estamos en el @IEEM_MX acompañando a @AlejandraDMV en su registro como candidata a Gobernadora por la coalición “Va por el Estado de México”. ¡Vamos avanzando a paso firme, trabajando unidos, para defender el futuro de las familias del Edoméx! 💪🏼🇲🇽 pic.twitter.com/cW6zu3qI64 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 21, 2023

Entre porras de “Ale Gobernadora” de varios miembros de los cuatro partidos que la apoyan, Del Moral comentó que esta es la primera vez que se ve a una candidata mujer aliancista “que se convertirá a su vez en el primer Gobierno de coalición mexiquense”.

“Solicitamos el registro de la candidatura de la reconciliación, una candidatura que dará voz a todas y todos los mexiquenses de todo el espectro político y de todos quienes quieren un futuro distinto”.

Aseguró que no solo se trata de una coalición partidista, sino de una alianza con la sociedad, pues a la gente no le importa si el Gobierno es de izquierda o de derecha; sino que sus problemas sean atendidos y sus carencias sean resueltas, por lo cual aseguró que el registro no es de una candidata, sino de los derechos de las y los mexiquenses.

¡La unidad nos hace fuertes! Hoy registramos la candidatura de los valientes. Juntos reconciliemos al #Edoméx y sigamos construyendo un mejor futuro para todas y todos. #AleDelMoral #UnidosPorEdoméx pic.twitter.com/tRJ9qW7BUc — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) March 21, 2023

Finalmente confió en que las autoridades electorales velarán por la equidad de la contienda, en que cada voto cuente lo mismo y se cuente bien. Se comprometió a cumplir con la ley.

“Por mi parte cumpliremos al pie de la letra con la ley, refrendaremos a diario el respeto que tenemos por las instituciones, que no es otra cosa que el respeto por el pueblo y la voluntad popular.

Admitió que el Estado de México tiene mucho que cambiar, pues debe ser más próspero y justo, pero considero que no avanzarán si están divididos.

“Vamos a decidir si nos quedamos mirando cómo se siembra la división entre los mexiquenses o ponemos manos a la obra para construir un futuro de reconciliación todos en torno a un proyecto común”, dijo en el evento en el que estuvo acompañada de diputadas y diputados locales y federales.

RINDE PROTESTA COMO PRECANDIDATA

El pasado 4 de marzo, Alejandra del Mora rindió protesta como precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la gubernatura del Estado de México.

En un acto público celebrado en la explanada municipal de Valle de Chalco, la priista hizo un llamado a unirse en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y de todas las instituciones del país para avanzar en la protección de las familias mexiquenses.

Al tomar su lugar como precandidata del PRD, la exsecretaria de Desarrollo Social calificó al partido del sol azteca como un partido serio, firme y valiente, “que se ha enfrentado a la adversidad con espíritu progresista”.

En mi toma de protesta como candidata a la gubernatura en #ValleDeChalco me recibieron miles de militantes entrones del @PRDEstado. ¡Muchas gracias por su convicción y sus ganas de hacer equipo por las familias! #UnidosPorEdoméx #AleDelMoral #OlaAmarilla pic.twitter.com/AO9fIFauqd — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) March 4, 2023

La candidata del PRI, y ahora del PRD, afirmó frente al Diputado local, Omar Ortega Álvarez, y el Delegado político, Agustín Barrera, que el Estado de México “necesita lo mejor de todas y todos, necesita lo mejor del perredismo que ha despertado conciencias y ha movido almas, y nuestra entidad necesita un PRD fuerte, un PRD unido, un PRD luchador, un PRD que ayer abrió las puertas democráticas y hoy las defiende”.

Asimismo, del Moral aseguró que su corazón “es de izquierda”, y hoy marcha junto a ella, con una alianza electoral que encabeza su partido en beneficio de la ciudadanía y donde se identifica plenamente orgullosamente como precandidata a la gubernatura del Estado de México.