Morena repite con Delfina y Guadiana en 2023, pero las condiciones son muy distintas

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Morena planea arrebatarle al Partido Revolucionario Institucional (PRI) sus bastiones durante casi un siglo, el Estado de México y Coahuila, con los mismos candidatos que perdieron en 2017 y, en este junio de 2023, frente a aspirantes arropados por la alianza Va por México.

Pero la trayectoria política de las apuestas del partido en el poder ya no son los mismas que hace seis años, en vísperas de las elecciones presidenciales donde el fundador de Morena, el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, arrasó con 30 millones de votos, apoyo ciudadano que ha mantenido a lo largo de sus cuatro años de Gobierno según diversas encuestas.

La profesora Delfina Gómez, entonces exalcaldesa de Texcoco sancionada por la autoridad electoral por descontar de su salario a trabajadores del Ayuntamiento para actividades políticas, ahora viene de ser Senadora y la Secretaria de Educación a nivel federal. Esta vez enfrenta a la priista Alejandra del Moral, no perteneciente al grupo Atlacomulco como Alfredo del Mazo, pero su equipo de campaña lo encabeza Alejandro Ozuna, la misma mente que llevó a Enrique Peña Nieto a la victoria.

Y Armando Guadiana, que en 2017 quedó en el tercer lugar de preferencias en Coahuila, ya fue Senador de la República y ganó en la encuesta interna de Morena por encima del entonces Subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, quien, de ser cercano al Presidente López Obrador y tener reflector en las conferencias matutinas, pasó a ser abanderado del Partido del Trabajo (PT), un partido que no figura en la entidad norteña. Guadiana, un empresario carbonero y taurino, ahora compite ante la apuesta de Va por México, Manolo Jiménez, exalcalde de Saltillo.

En tanto, planteó López, la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) tiene raíces en ambas entidades en disputa. Pero la candidata mexiquense no pertenece al grupo de Toluca y en Coahuila hay una división importante en el grupo priista: por un lado están los Moreira y por el otro Miguel Riquelme, el actual Gobernador.

DELFINA GÓMEZ VS. ALE DEL MORAL

La maestra Delfina Gómez se jacta de haber recorrido los 125 municipios mexiquenses y conocer sus problemas. Tras una larga trayectoria en el magisterio del Estado de México, fue la Alcaldesa de su oriundo Texcoco del 2013 al 2015. El Tribunal Electoral sancionó a Morena con 4 millones de pesos porque descontó un porcentaje del salario de los trabajadores del Ayuntamiento y del DIF local (un total de 2 millones de pesos) para financiar la fundación de Morena.

En 2015 fue Diputada federal por Morena y en 2017 contendió contra el priista Alfredo del Mazo Maza, pero perdió frente al 34.73 por ciento de preferencia para el candidato del PRI-PVEM-PANAL-PES. Sin alianza, la morenista obtuvo 31.86 por ciento de votos. En 2018, ya durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Gómez fue Senadora hasta que llegó a la Secretaría de Educación, cargo que ocupó hasta pedir licencia para contender por segunda ocasión por el Gobierno del Estado de México.

Por su parte, la abogada Alejandra del Moral ha concentrado su trayectoria política en su municipio oriundo, Cuautitlán Izcalli, y fue Diputada federal por el PRI de 2012 a 2015. Ahora contiende por la gubernatura del Estado de México arropada por el PRI, PAN y PRD.

El domingo 12 de febrero ambas candidatas cerraron su precampaña en Texcoco, un bastión morenista, a solo unos cinco kilómetros de distancia. Ambas contaron con la compañía de los dirigentes de sus respectivos partidos, Mario Delgado y Alejandro Moreno, y con el apoyo de los partidos aliados.

Las dos mujeres aseguraron haber ganado ese periodo, pero las encuestas de El Financiero y Enkoll ponen como posible ganadora a la maestra Delfina con varios puntos por encima de la priista; y es que, a diferencia de 2017, ahora va en alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista.

Tras casi cuatro semanas de precampaña, Delfina Gómez dijo en el mitin de morenistas que “todos los números nos favorecen y hemos ganado esta etapa”, por lo que, lejos de sentirse cansada, aseveró sentirse “requete bien”.

Por su parte, en el evento también realizado en Texcoco, la priista Alejandra del Moral también se autonombró ganadora de la precampaña frente a los priistas porque logró subir en las preferencias en las encuestas, aunque no lo suficiente para alcanzar a la morenista. Incluso el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, le levantó la mano durante el masivo evento.

GUADIANA VS JIMÉNEZ

El ingeniero civil Armando Guadiana, empresario taurino y carbonero, brincó del PRI a Morena en el 2016. En 2017 contendió por la gubernatura de Coahuila, pero sólo obtuvo el 11 por ciento de los votos frente al panista Guillermo Anaya y el ahora Gobernador priista, Miguel Riquelme. En 2021 intentó ser Alcalde de Saltillo, pero quedó en segundo lugar.

Este 2023 busca que la tercera sea la vencida. Luego de estar en el Senado de la República hasta 2022, pidió licencia, volvió a levantar la mano y ganó la encuesta interna del partido guinda. La noche fría del sábado 11 de febrero, desde la Plaza de Toros de Saltillo, cerró su precampaña como candidato a la gubernatura arropado por el dirigente nacional Mario Delgado y la Secretaria general, Citlalli Hernández.

Sin embargo, no va en alianza como su opositor Manolo Jiménez de Va por México. Y en contraste con el Estado de México, en Coahuila la diferencia entre el candidato de Morena que repite y el aspirante de Va por México es casi mínima; van muy parejos con 43 y 41 por ciento de la intención efectiva de voto respectivamente, según reveló hace unas semanas una encuesta de El Financiero.

“Morena va a llegar a transformar el estado con la cuarta y verdadera transformación. La espera ha sido larga porque son noventa y tantos años de un solo partido en el poder y de todas las tranzas que se han hecho; no hay mal que dure cien años ni pueblo coahuilense que los aguante”, aseveró Guadiana a los morenistas portando su tradicional sombrero. “No voy a robarme un peso, no porque tenga mucho, porque la ética, la moral, la responsabilidad, no permite”.