EU: Esposo de exjugadora de futbol de Kansas la asesina “por órdenes de Dios”

Los Ángeles, 21 de mayo (La Opinión).– El marido de la exjugadora de fútbol de la Universidad de Kansas, Regan Gibbs, confesó haberla asesinada por órdenes de Dios, mencionó la Policía luego de su arresto.

Los registros de la policía de la ciudad revelaron que recibieron una llamada de Chad Marek, el marido de Regan Gibbs para reportar que había matado a su esposa. Los agentes arribaron a un complejo de apartamentos en West 6th Street en Lawrence y descubrieron el cuerpo sin vida de la exatleta.

El cuerpo de Gibbs fue trasladado a la oficina del médico forense y hasta el momento no han revelado los resultados de la autopsia, por lo que no saben la forma en la que murió la futbolista, informó el noticiero FOX4.

Según los registros judiciales, Regan Gibbs y Chad Marek se casaron en noviembre del año pasado. Y al poco tiempo, la salud mental del acusado comenzó a deteriorarse hasta convertirse en paranoia.

